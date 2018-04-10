Программы родительского контроля могут принести отрицательный результат

Ученые Университета Центральной Флориды (UCF, США) провели два исследования последствий использования программ родительского контроля и выяснили, что они могут давать результат, противоположный задуманному. Изначально приложения устанавливаются родителями на устройства детей с целью обеспечения безопасности ребенка в Интернете. О результатах исследований сообщает портал ScienceDaily.

"Результаты исследований подвергают сомнению нынешние решения по защите подростков в Интернете, призванные ужесточить контроль. Вместо этого мы предлагаем предоставить подросткам возможность быть агентами собственной безопасности", — говорит Памела Вишневски, доцент кафедры инженерии и компьютерных наук UCF, эксперт по безопасности подростков в Интернете.

Первое исследование американских ученых было основано на опросе 215 пар родителей и подростков. Исследователи обнаружили, что авторитарные родители меньше заботились о потребности своего ребенка в личном пространстве и использовали приложения родительского контроля чаще всего для того, чтобы узнавать, чем их ребенок занимается в Интернете, а не для того, чтобы отсеивать нежелательный контент и пресекать домогательства.

"Вовлеченность родителей и прямой контроль обусловливают снижение количества проблем со сверстниками и вероятности стать жертвой онлайн-посягательств, но не соотносятся с использованием приложений родительского контроля", — считает автор работы, докторант колледжа инженерии и компьютерных наук Университета Центральной Флориды Аруп Кумар Гош.

Во втором исследовании ученые проанализировали 736 публично опубликованных обзоров, написанных подростками и детьми младшего возраста о приложениях родительского контроля. Они обнаружили, что около 79% написавших отзывы оценили их не больше чем на два балла из возможных пяти. Дети считают, что такие программы не только являются вторжением в их личную жизнь, заменяя «ленивым» воспитанием каналы связи между ними и родителями, но и мешают выполнять повседневные задачи — например, домашние задания.

"Дети предельно громко и ясно дают понять, что предпочли бы, чтобы их родители разговаривали с ними, а не использовали приложения родительского контроля, — объясняет Гош. — И не потому, что они хотят скрыть что-то плохое, а потому что хотят доверия и уважения своих родителей".

Ученые предположили, что, пытаясь полностью защитить своих детей, родители препятствуют выработке механизмов противостояния опасностям, которые понадобятся детям в течение всей жизни. Исследователи пришли к выводу, что больший родительский контроль не обеспечивает безопасности подростков и что определенный уровень автономии и предоставление возможности самим принимать соответствующие решения может быть лучшим подходом в воспитании.

Специалисты считают, что приложения, обеспечивающие безопасность детей в Интернете, должны включать функции, которые поддерживают участие родителей и учат подростков, как наиболее эффективно управлять рисками в Интернете. Исследователи пришли к выводу, что дети, особенно подростки, должны играть ключевую роль в разработке и развитии мобильных приложений, предназначенных для обеспечения их безопасности.

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