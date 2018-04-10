Александр Цекало объяснил, почему его дети не гордятся знаменитым отцом

В прошлом году Александр Цекало вновь стал отцом — его супруга Виктория Галушка родила третьего ребенка. Радостное событие супруги не комментировали и так и не рассказали публике, как назвали малыша. Спустя несколько месяцев после родов Виктория уже демонстрировала фигуру в купальнике, отдыхая в компании сестры Веры Брежневой , а еще через месяц — впервые вышла в свет. Многодетная мама поддерживала мужа на премьерном показе ленты «Гоголь. Начало», продюсером которой выступил Цекало. Напомним, супруги также воспитывают дочь Александру (родилась в октябре 2008) и сына Михаила (родился в сентябре 2012 года).

10 апреля Александр стал героем программы Юрия Дудя. Журналист спрашивал Цекало о прошлых и будущих проектах, судьбе шоу «Прожекторперисхилтон», захвате мюзикла «Норд-Ост», задавал собеседнику вопросы на общественную и политическую тематику. О личной жизни беседа не шла — шоумен сам коснулся этой темы, рассказывая о своих мечтах. Мужчина ждет, когда его дети вырастут и смогут гордиться отцом и его киноработами — ведь именно гордость близких, по словам артиста, это самый главный повод развиваться, следить за здоровьем, жить и работать дальше.

"Я не только о работе мечтаю, — рассказал Цекало. — Я мечтаю о том, чтобы жить долго. Потому что все эти пластмассовые и железные предметы (показал рукой на награды и премии), они получены за сериалы, которые мы делаем и которые многие считают успешными, лучшими, необыкновенными и еще какими-то. А дети мои этого не знают. То есть я сейчас детям не даю возможность гордиться своим отцом. И мне нужно жить очень долго, чтобы они выросли и смогли посмотреть «Метод». Потому что моему сыну пять с половиной, а дочке — девять с половиной, они не могут смотреть ни «Троцкий», ни «Метод», ни «Мажор». "