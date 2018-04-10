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Натали Портман уже тяжело носить годовалую дочь на руках: фото
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Натали Портман уже тяжело носить годовалую дочь на руках: фото 

Журнал ОК! 46 минут назад
Натали Портман стала совсем домоседкой. Актриса редко появляется на светских мероприятиях и все время старается проводить вместе со своей маленькой дочкой Амалией. На днях звездную маму вместе с ребенком запечатлели на прогулке. Актриса шла по улице, попивая кофе и держа пакет с выпечкой, а малышка Амалия сидела в слинге.
Натали Портман с дочкой
Для прогулки с ребенком Натали как всегда выбрала спортивный стиль: брюки, футболку и белые кеды. Лицо актриса закрыла солнцезащитными очками.
Натали Портман с дочкой
Напомним, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились в 2010 году на съемках фильма «Черный лебедь». Уже в декабре того же года представители актрисы сообщили, что влюбленные обручены и ждут ребенка. Второй малыш появился на свет в марте прошлого года.
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