Натали Портман уже тяжело носить годовалую дочь на руках: фото

Натали Портман стала совсем домоседкой. Актриса редко появляется на светских мероприятиях и все время старается проводить вместе со своей маленькой дочкой Амалией. На днях звездную маму вместе с ребенком запечатлели на прогулке. Актриса шла по улице, попивая кофе и держа пакет с выпечкой, а малышка Амалия сидела в слинге.

Натали Портман с дочкой

Для прогулки с ребенком Натали как всегда выбрала спортивный стиль: брюки, футболку и белые кеды. Лицо актриса закрыла солнцезащитными очками.

Натали Портман с дочкой