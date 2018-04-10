Назови меня как шкаф: появился новый тренд давать детям имена из каталога мебели IKEA

Существует множество способов выбрать имя ребенку: можно назвать его в честь родственника или знаменитости, кто-то наобум тыкает в список имен, некоторые стараются выделиться и предпочитают необычные имена. Теперь к этому списку добавился еще один способ — выбирать имя из мебельного каталога ИКЕА . Интересно, как будет себя чувствовать ребенок, когда узнает, что его назвали в честь тумбочки или стола.

Источник: Metro

В англоязычных странах появилась новая тенденция — выбирать имя ребенку из мебельного каталога ИКЕА. Этот способ еще не нашел широкого распространения, но уже на полном серьезе обсуждается на женских форумах.

На сайте Baby Centre пользовательница под ником LucyBC предложила названия из каталога ИКЕА, которые вполне могут подойти в качестве имен для детей. Ну а что, главное — звучат красиво.

«Называть ребенка в честь мебели ИКЕА на первый взгляд может показаться смешным, но не отвергайте эту идею! ИКЕА известна тем, что дает своим продуктам очаровательные скандинавские названия. И многие из них подошли бы в качестве имен для детей», — пишет LucyBC.

Признайтесь, вы, наверное, думали, что названия в ИКЕА — это беспорядочный набор букв, но это не так: там есть и географические названия, и различные термины, и, конечно, имена — просто немного непривычные нашему уху. LucyBC предложила целый список, из которого можно выбрать имя: Штефан, Тобиас, Франклин, Малинда и т.д. И, надо признать, звучат они красиво. Один из комментаторов под постом женщины отметил, что эти названия и так являются именами.

Пока некоторые родители только выбирают имя из каталога, кто-то уже назвал ребенка в честь шведского мебельного гиганта. В 2017 году имя Икеа было на 18 000-м месте по популярности.

Правда, Марк Хаузер, основатель и директор швейцарской компании Erfolgswelle, которая помогает клиентам выбрать имя ребенка, говорит, что лучше не называть детей в честь предмета или бренда.

«Избегайте слов, которые уже существуют, но именами не являются. Люди будут ассоциировать ребенка с этим предметом, а успеху это не способствует. Например, любой ценой избегайте торговых марок».

Но кто мы такие, чтобы судить этих людей? Лучше уж назвать ребенка в честь гардероба Стольмен, чем БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002). Из-за такого имени у 16-летнего парня до сих пор нет паспорта. Так что будем ждать, когда и в Россию придет мода называть детей в честь кроватей, торшеров и кухонных столов.