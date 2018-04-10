Лучшие способы развить мелкую моторику 

Про то, что у малышей нужно развивать мелкую моторику, знают все. Но не все придают этому знанию значение. А ведь от моторики рук напрямую зависит развитие речи ребенка.
Кроме того, специалисты говорят: хорошая моторика рук сейчас — это отличные воображение, память и внимание в будущем.
— Способов работать с мелкой моторикой огромное количество, — говорит детский психолог Анастасия Николаева. — Чем больше их будет применяться, тем большего эффекта можно добиться.
Назовем лишь некоторые, самые распространенные и проверенные.
Рисунки из крупы
Когда ребенок наклеивает по контуру рисунка горох, фасоль или гречку.
Упражнение с пинцетом
Ребенок перекладывает пинцетом из одной емкости в другую мелкие предметы: например, пуговицы.
Разыгрывание сценок на пальцах
Человечки-пальчики прыгают, танцуют, шагают.
Лепка
Отличный способ развить мелкую моторику — лепка, считает Николаева. Шариками из пластилина, глины или соленого теста можно обклеивать бутылки, выкладывать фигурки на картоне.
«Сорока-ворона»
Вождение пальцем по ладошке стимулирует нервные окончания, помогает развивать речь, память, чувство ритма, повышает сосредоточенность и улучшает настроение ребенка. Также полезно собирать мозаику, перекидывать колечки счетов, наматывать-разматывать нитки, накручивать на болты гайки.
КСТАТИ
Самый простой способ стимуляции мелкой моторики — игра в ладушки. Она также развивает воображение и эмоциональность.
ВАЖНО
Сейчас мелкая моторика у детей менее развита. Виной тому — занятость взрослых. По словам психолога Светланы Тращенковой, лет 30 назад процесс развития моторики проходил естественно, а сейчас — искусственно.
ЗАРЯДКА ПАЛЬЧИКОВ ПОЛЕЗНА ДЛЯ УМА Выбор игрушек для развития мелкой моторики малышей огромный. Специальные панели для детской кроватки, шуршащие коврики, мягкие кубики, пазлы. «ВМ» выбрала три самые простые и недорогие. Такие должны быть у каждой мамы.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
За Матроскиным мы не услышим Табакова
Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко
Посмотрела первую серию обновленного «Простоквашина». Не торкнуло. А так хотелось. Смотрела с пристрастием, наверное, даже с предубеждением. Прислушиваясь к сигналам, идущим из глубины души, к движению крови в капиллярах, к микро-пульсации клеток. Даже не смотрела новое «Простоквашино», принюхивалась к нему. А по-другому, наверное, и нельзя (далее…).