Лучшие способы развить мелкую моторику

Про то, что у малышей нужно развивать мелкую моторику, знают все. Но не все придают этому знанию значение. А ведь от моторики рук напрямую зависит развитие речи ребенка.

Кроме того, специалисты говорят: хорошая моторика рук сейчас — это отличные воображение, память и внимание в будущем.

— Способов работать с мелкой моторикой огромное количество, — говорит детский психолог Анастасия Николаева . — Чем больше их будет применяться, тем большего эффекта можно добиться.

Назовем лишь некоторые, самые распространенные и проверенные.

Рисунки из крупы

Когда ребенок наклеивает по контуру рисунка горох, фасоль или гречку.

Упражнение с пинцетом

Ребенок перекладывает пинцетом из одной емкости в другую мелкие предметы: например, пуговицы.

Разыгрывание сценок на пальцах

Человечки-пальчики прыгают, танцуют, шагают.

Лепка

Отличный способ развить мелкую моторику — лепка, считает Николаева. Шариками из пластилина, глины или соленого теста можно обклеивать бутылки, выкладывать фигурки на картоне.

«Сорока-ворона»

Вождение пальцем по ладошке стимулирует нервные окончания, помогает развивать речь, память, чувство ритма, повышает сосредоточенность и улучшает настроение ребенка. Также полезно собирать мозаику, перекидывать колечки счетов, наматывать-разматывать нитки, накручивать на болты гайки.

КСТАТИ

Самый простой способ стимуляции мелкой моторики — игра в ладушки. Она также развивает воображение и эмоциональность.

ВАЖНО

Сейчас мелкая моторика у детей менее развита. Виной тому — занятость взрослых. По словам психолога Светланы Тращенковой, лет 30 назад процесс развития моторики проходил естественно, а сейчас — искусственно.

ЗАРЯДКА ПАЛЬЧИКОВ ПОЛЕЗНА ДЛЯ УМА Выбор игрушек для развития мелкой моторики малышей огромный. Специальные панели для детской кроватки, шуршащие коврики, мягкие кубики, пазлы. «ВМ» выбрала три самые простые и недорогие. Такие должны быть у каждой мамы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

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Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко

Посмотрела первую серию обновленного «Простоквашина». Не торкнуло. А так хотелось. Смотрела с пристрастием, наверное, даже с предубеждением. Прислушиваясь к сигналам, идущим из глубины души, к движению крови в капиллярах, к микро-пульсации клеток. Даже не смотрела новое «Простоквашино», принюхивалась к нему. А по-другому, наверное, и нельзя (далее…).