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Род Стюарт показал своих сыновей
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Род Стюарт показал своих сыновей 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Почти невозможно выглядеть более гордым, чем Род Стюарт (Rod Stewart) на фотографии с его четырьмя сыновьями, сделанной в минувшие выходные. Британский певец, которому исполнилось 73 года, провел время со своими детьми во время его тура по Канаде.
Публикация от Penny Lancaster (@penny.lancaster)
6 Апр 2018 в 8:58 PDT  В субботу жена Рода Пенни Ланкастер выложила семейную фотографию и подписала ее: «Все мальчики в сборе».
На снимке Род изображен с младшими сыновьями — двенадцатилетним Алистером и семилетним Эйденом, а также с Лайамом, которому 23 года, и старшим сыном Шоном, которому 37 лет. Лайам — младший ребенок Рода от его второй жены Рэйчел Хантер, а матерью Шона является первая жена Стюарта Алана Хэмилтон.
Пенни также разместила фотографию братьев на лыжном склоне, пишет издание Hello!.
Публикация от Penny Lancaster (@penny.lancaster)
7 Апр 2018 в 4:14 PDT  Всего у Рода восемь детей. Он был женат на Алане с 1979 по 1984 годы. У них двое детей: Кимберли и Шон. В 1987 году с моделью Келли Эмберг он произвел на свет дочь Руби. Двое детей у него от жены Рэйчел. Род и Пенни начали встречаться в 1999 году и поженились в 2007. Алистер родился в 2005 году, а Эйден в 2011. Также Род является отцом Сары Стритер, которая родилась в 1963 году и была отдана приемным родителям.
Ранее Стюарт не раз заявлял, что стать папой в восьмой раз в таком зрелом возрасте очень здорово. Но при этом уточнял, что Эйден — его последний сын, поскольку он не планирует больше иметь детей.
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