Родителей с детьми освободят от уплаты налогов

С 1 января 2018 российские семьи получают пособия как за рождение первенцев, так и вторых детей. Программа материнского капитала продлена до 2021 года, а средства из этой выплаты можно направить на образование ребёнка. В ближайшее время список доходов, освобождённых от подоходного налога, будет дополнен за счёт социальных выплат семьям с детьми. Правительственная инициатива была внесена в Госдуму в феврале 2018 года, 10 апреля принята во втором чтении, а уже 12 апреля её планируют рассмотреть в окончательном.

Государство заплатит за первенцев и вторых детей

С начала 2000-х Правительство последовательно занимается вопросами демографической политики. За одиннадцать лет, с тех пор как в стране стартовала программа материнского капитала, выплаты по этой программе получили около семи миллионов россиян. Большинство из них, по данным Росстата, использовали средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Во многом благодаря этой программе иметь в семье двоих детей стало устойчивой тенденцией, а рождаемость до 2014 года неуклонно росла.

Однако в прошлом году, несмотря на все меры социальной поддержки, этот показатель оказался минимальным с начала нулевых и составил всего 1,69 миллиона человек. Для сравнения: в 2008 году родились 1,71 миллиона детей. Такая статистика объясняется снижением количества женщин фертильного возраста на 34 процента — так называемое «эхо» 90-х годов, когда в стране случился демографический провал.

Чтобы изменить ситуацию, глава государства предложил новые меры поддержки семей с детьми. В конце 2017 года президентский пакет был принят Госдумой, а с 1 января — законы уже вступили в силу.

Инициатива главы государства существенно расширяет перечень получателей социальных выплат по рождению ребёнка. Если раньше на серьёзную государственную поддержку могли претендовать лишь многодетные семьи, то теперь установлены выплаты как за первенцев, так и за вторых детей. Согласно президентскому демографическому пакету, внесённому в Госдуму в конце 2017 года, право на выплату получили семьи, в которых первый или второй ребёнок родился (или был усыновлён) после 1 января 2018 года. Чтобы получить выплату, реднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Основанием для начисления пособия станут зарплата, пенсия, стипендия или денежное довольствие военнослужащих.

Выплата носит дифференцированный характер и зависит от величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

Самые высокие пособия — более 20 тысяч рублей — с января 2018 года получают семьи, проживающие на Чукотке и в Ханты-Мансийском автономном округе. Самые низкие — жители Тамбовской и Белгородской областей, где прожиточный минимум равняется восьми тысячам рублей в месяц.

Из разных бюджетов

Ещё один закон, вошедший в президентский пакет, продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, этим же законопроектом устанавливается право использовать средства материнского капитала на образовательные услуги с момента рождения ребёнка.

Примечательно, что родители первенцев и вторых детей будут получать деньги из разных источников. «Средства на пособия на первого ребёнка будут перечисляться в виде субвенций из федерального бюджета в бюджеты субъектов Федерации. На второго ребёнка выплаты будут осуществляться из средств материнского капитала», — объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время обсуждения законов в Госдуме.

По данным Минтруда, в федеральном бюджете 2018 года на региональные субвенции заложено 21,4 миллиарда рублей, а на трансферты в Пенсионный фонд — 23,6 миллиарда рублей. Соответственно, родители первенцев должны обращаться за начислением выплаты в органы соцзащиты, а родители вторых детей — в Пенсионный фонд. А вот если в семье появятся двойняшки, их мамы и папы получат деньги сразу из двух ведомств.

Впрочем, независимо от источника, механизм получения выплаты достаточно простой. Доход семьи будет замеряться один раз в год. При его расчёте необходимы лишь данные о стандартных выплатах за предыдущие 12 месяцев: зарплате, стипендии, пенсии, денежном довольствии военнослужащих и так далее. Средства от банковских вкладов, сдачи квартиры в аренду, а также компенсации в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными обстоятельствами учитываться не будут.

Ипотека шесть процентов и отмена НДФЛ

С 2018 года также в стране запущена программа ипотечного кредитования для семей с детьми. По аналогии с другими законами президентского пакета участниками программы могут стать семьи, в которых с 1 января 2018 года родились вторые или третьи дети. При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов они смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых. По оценке Минстроя , в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.

Логичным продолжением президентских инициатив стали поправки в Налоговый кодекс России, принятые Госдумой во втором чтении. Правительственный законопроект предлагает освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Эти доходы не будут облагаться налогом, так как такая господдержка носит социальный характер, объясняют разработчики документа. Все эти меры вместе со строительством новых детских садов и поликлиник, убеждены в Госдуме, помогут восстановлению трендов по сохранению, а в дальнейшем и повышению рождаемости.