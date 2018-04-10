Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко

Яна Рудковская считает, что жесткие методы воспитания детей допустимы. По мнению супруги фигуриста Евгения Плющенко, другими способами олимпийского чемпиона в семье не вырастить.

Саму Яну Рудковскую родители в детстве наказывали. И она склонна применять такие же педагогические приемы в воспитании своего 5-летнего сына Александра. Проблему стали обсуждать после того, как мальчик рассказал иностранному журналисту о «темной комнате» и ремне.

Журналист спросил у Александра, как его наказывают мама с папой. «Да, меня сажают в темную комнату, в чулан — первое. Значит, ремень…», — ответил Саша.

"Ну, там один раз Женя взял ремень и чуть-чуть попал по попе. Но это маленький тоненький ремень… И что от этого? И что? И меня родителя в комнату темную сажали, и ремень применяли, и домашние аресты были. И что, из меня человек не вырос?", — возмутилась Рудковская после того, как ответы ее сына вызвали бурную реакцию комментаторов и заявления о том, что родители бьют малыша.

Супруга Плющенко подчеркивает, что проблему раздули — никаких особо жестких мер по отношению к ребенку звездные родители не принимают. В то же время, наказание необходимо, чтобы мальчик понимал границы дозволенного, уверена мать.

Диалог с Александром, который рассказывает о том, как его воспитывают дома, Рудковская разместила в Instagram. Саша объясняет, что родители его не бьют — его слова неверно истолковали. Мальчик признает, что есть наказания — такие, как темная комната и тряпка. Темной комнаты он боится. А тряпку ему только показывали — но он знает, что, если будет плохо себя вести — может и получить.

"Во всем мире спорта — от художественной гимнастики до фигурного катания — к детям применяется и кнут, и пряник. Просто никто никогда об этом открыто не говорил. И чтобы воспитать олимпийского чемпиона, безусловно, детям не только приходится внушать, но приходится, чтобы у них был какой-то запрет", — заявила Рудковская корреспонденту "Комсомольской правды"

Опрошенный изданием психолог заявил, что детям иногда нужна встряска — и даже шлепок по попе. Но ремень и запугивание темной комнатой, по мнению медика, меры недопустимые. Это позже вернется к родителям бумерангом, считает специалист.