Шесть весенних кошмаров любой мамы

Птички, цветочки, львы и куропатки — весне рады, кажется, буквально все. Кроме мам. Потому что каждая прогулка превращается в квест, кошмар и форт Бойяр в одном флаконе.

А гулять меж тем надо, и ежедневно — самоутешение про плохую погоду и «немного кашляет, посидим дома» весной не работают. Поэтому все прелести апрельской прогулки — ваши.

Грязь и лужи

Если высшие силы и городские власти не послали вам площадку с покрытием из резиновой крошки, можем горячо посочувствовать. Потому что все горки превращаются в аквапарки, песочницы в грязелечебницы, а качели — в экстремальные аттракционы. Но самый экстрим, конечно — это утащить грязного и мокрого орущего ребенка с площадки. Под осуждающим взглядом какой-нибудь мамы в белом, чей ребенок битый час послушно сидит на лавочке и болтает ножками, обутыми в идеально чистые ботиночки. И цитирует Канта в оригинале!

Бесконечная стирка

Конечно, ребенок падает, пачкается и намокает. И, положа руку на сердце, не так уж надо все это стирать — в первые пять минут отстиранный комбинезончик будет выглядеть так же, как выглядел до. Но психологически нам невыносимо сложно запихнуть чадо в грязный костюмчик, мы же хорошие матери. Поэтому стираем, сушим ночью на батарее и утром снова в бой. Конечно, те нарядные пальтишки и голубые брючки, подаренные бездетными друзьями, останутся висеть в шкафу. Увы.

Кошмар на дорогах

Катали ли вы коляску по льду, снегу и грязи одновременно? Если нет, то вы никогда не жили в средней полосе, не натягивали резиновые сапоги и не пытались проехать по нашим дорогам. Даже дураки кажутся не такой большой проблемой!

Мусор

Впрочем, можно погулять по дорожкам, любуясь на проклюнувшиеся бутоны мать-и-мачехи. А еще на окурки, осколки и собачье, кхм, сами знаете что. Но знаете вы, а любопытному, только что научившемуся ходить карапузу все в радость — если только дадут посмотреть, потрогать и понюхать. А еще попробовать! Нет? Аааааа!

Перепады температуры

На солнце очень жарко, в тени очень холодно. В одном месте снег, и нужны зимние ботинки. В другом сухо и чисто — и в них абсолютно неудобно. В третьем лужи, слишком глубокие для мембраны и слишком холодные для резиновых сапог. А еще в одной шапке продует уши, а в другой вспотеет. А в непромокаемых варежках жарко, а промокаемые промокают моментально.

Советы окружающих

Как бы вы ни одели ребенка, куда бы ни отправились гулять — обязательно найдутся те, кто против. Бабушка, мама, свекровь будут то и дело жалеть кровинушку, которая вспотела или замерзла, играет на этой дурацкой площадке с сопливыми детьми или в одиночку ходит по парку. Впрочем, здесь, дело, кажется не только в времени года.