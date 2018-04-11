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«Вдруг моя дочь умрёт?»: историю слепой тюменки, у которой отобрали ребёнка, показали на Первом канале
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«Вдруг моя дочь умрёт?»: историю слепой тюменки, у которой отобрали ребёнка, показали на Первом канале 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
Настоящая драма разыгралась в обычной тюменской семье, хотя ничто не предвещало беды. Год назад Анастасия Репетова родила своего первенца, чему была безгранично рада. Но счастье материнства длилось недолго: её мать Нина решила воспитывать внука по своим правилам. Женщина объясняет всё просто: с её Настей, инвалидом по зрению, в любой момент может что-то случиться. И продолжает запрещать мыть малыша, ставить ему прививки и выводить на прогулку. — За 7,5 месяцев мой сын купался всего четыре раза. Гулять нас тоже не пускает с сыном, а дома постоянно укутывает его в тёплые костюмы, хотя в комнате вечно жара. Мать моя говорит, что она родила и вырастила четверых детей, поэтому лучше знает, как заботиться о малышах. Где сейчас отец ребёнка — не знаю. Он — приспособленец. Ещё до рождения нашего сына попросила его уйти, — рассекретничалась с ведущими наша землячка.
Телепередача вышла в эфир вчера, 10 апреля. Съёмочная группа наведалась в этот частный дом с детским уголком ещё глубокой зимой
Мать Анастасии на передачу приезжать отказывалась. Но сдалась, когда ей пообещали купить мобильный телефон и кольца для колодца. — Да, я хотела бы взять опеку над внуком. Настя думает, что знает больше меня. А ведь малыша сразу заберут, если моя дочь помрёт, — рассуждает Нина Репетова. Она уверена, что сможет позаботиться о мальчике лучше, чем его родная мать. Чем закончился непростой разговор двух матерей и ведущих программы «Мужское/Женское» предлагаем посмотреть прямо сейчас.
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