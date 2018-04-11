С какого возраста ребенок должен подмываться сам: отвечает психолог

С этими вопросами «Летидор» обратился к своему постоянному эксперту — детскому и семейному психологу Ирэне Похомовой.

Ирэна Похомова

«Мама, я хочу мыться сам! Я уже большой!» — кричит малыш в ванной. «Нет, дорогой, тебе еще рано мыться самому. Дай-ка я тебя тщательно помою!» — отвечает мама.

Приучать малыша к самостоятельности нужно с самого раннего возраста. И в данном случае не так важно, забота ли это об интимной гигиене или умение кушать самому.

До двух лет Сначала мама проговаривает вслух то, что она делает. «Я беру туалетную бумагу и вытираю тебя, чтобы тебе было комфортно и чисто».

Зачем это нужно? Так ребенок понимает, как действие связано со словами. И потом, когда мама произнесет только слова, малыш будет понимать, какое действие за ним последует.

И это так называемая зона ближайшего развития: сначала ребенок делает что-то со взрослым, а потом сам.

Вскоре ребенок начинает с удовольствием отрывать бумагу сам. И тут его уже не остановить. Бумага может уйти рулонами! Важно реализовать его потребность, насколько это возможно. Ведь это один из этапов будущего большого действия по самогигиене.

Одна мама на семинаре рассказывает: «Захожу в туалет, а там мой двухлетний мальчик стоит и радостно отрывает кусочки туалетной бумаги. Потом с победным кличем отправляет их в унитаз. При этом он не использует бумагу по ее непосредственному назначению!»

Это первый этап, на котором ребенок учится сначала бумагу отрывать. После этого можно учить ребенка, как использовать бумагу по назначению.

Приучать к самостоятельности нужно, разбивая любое действие на этапы. Сначала ребенок учится сам ходить на горшок, потом относить горшок в туалет, потом выливать горшок, потом отрывать бумагу и так далее.

Когда одно большое действие разделено на этапы, ребенок легко учится самостоятельности и делает это качественно.

После двух лет Примерно с двух с половиной лет ребенок уже может вытираться сам после того, как сходил в туалет.

Да, пока он будет делать это некачественно. И мама может подмывать малыша, чтобы уж наверняка. Важно рассказать ребенку о критериях чистоты. Чисто — это как? Обсудите с ним подробно этот момент.

Кстати, критерии чистоты нужно обсуждать не только в гигиене малыша.

Протер стол, давай посмотрим — чисто? Вымыл зеркало, давай посмотрим — чисто?

Если нет, поговорите о том, что значит «чисто». Например, когда нет крошек, когда зеркало блестит и нет разводов.

Я не раз наблюдала адаптацию детей в детском саду и замечала, что отсутствие у ребенка навыка ухода за собой сказывается на его привыкании к новой обстановке. Если дома ему вытирает попу мама, то в группе он не сразу будет делать это сам. И обратиться за помощью он тоже не всегда готов. К тому же у воспитателя или нянечки не всегда есть на это время.

И если для малыша быть чистым очень важно, он расстроится, вспомнит маму и начнет по ней скучать. Если же для него это непринципиально, он пойдет играть дальше, при этом будет испытывать физический дискомфорт.

Поэтому очень важно приучить малыша самому вытирать себе попу, выносить горшок еще до похода в детский сад.

Мытье интимных зон Безусловно, довольно долгое время малыша моет мама, которая и следит за его чистотой и гигиеной. Но если вовремя не передать эту эстафету ребенку, то будут ситуации вроде:

— Ты помылся?

— Нет!

— Так иди мойся.

— Зачем? Я и так чистый.

То есть ребенка придется заставлять это делать, следить самим за чистотой его тела чуть ли не всю жизнь. А потом за этим уже будет следить муж или жена… Так как ребенка в то время, когда он был готов, не приучили самому следить за гигиеной.

Ребенка может мыть как мама, так и папа. Еще можно мыть куклу и проговаривать, что нужно мыть, как тщательно и как часто.

Мыться сам ребенок может начать со школьного возраста.

Это можно сделать постепенно — сначала мама моет каждый раз, потом через раз.

И когда мама видит, что качество мытья у ребенка довольно хорошее, можно полностью передать ему ответственность за это.

Не делайте акцент на каких-то частях тела

Одна мама рассказывает: «Когда я мою свою дочку, я называю все части тела, кроме интимных. Но при этом мою я их более тщательно». Безусловно, ребенок заметит разницу. И тогда интимные зоны вызовут предельный интерес, ему захочется их исследовать. Ведь это такая же часть тела для ребенка, как и все остальные. А выделяем их только мы, родители.

Поэтому важно, чтобы все части тела не вызывали чрезмерного интереса или повышенной стеснительности у малыша.

При этом называйте все части тела, в том числе и интимные, своими именами.

Не уменьшительно-ласкательными, не вымышленными или шуточными, а реальными.

Итак, подведем итоги:

Приучать к самостоятельности и гигиене нужно с раннего возраста.

Делать это нужно постепенно, разбивая действия на этапы.

Важно до похода в детский сад научить ребенка самому вытирать попу.

Ответственность за мытье интимных зон нужно полностью передать ребенку ближе к школьному возрасту.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!