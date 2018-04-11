10 полезных советов, как быстро уложить ребенка спать

Любая мама знает, как бывает непросто уложить ребенка спать. Что нужно делать в таком случае и на что обратить внимание, рассказываем в видео. В нем собраны десять важных советов, которые будут полезны мамам, столкнувшимся с такой проблемой. Один из самых важных советов, который дается в ролике, — научитесь понимать своего малыша. Может быть, кому-то это покажется непросто, но поверьте, никто не знает кроху лучше, чем его мама. Понаблюдайте за ребенком, и очень скоро вы сами поймете, в какой момент нужно уложить малыша.

Ребенок спокоен, сыт, устал от прогулки или игр, трет пальцами глаза — это верные признаки, что пора укладывать малыша.

Помимо наблюдения за ребенком также важно создать определенную атмосферу и подготовить малыша ко сну. Для этого нужно провести определенные ритуалы, которые помогут ему расслабиться. Какие именно? Узнайте, посмотрев наше предыдущее видео. Организация правильного режима сна малыша — это залог его здоровья и спокойствия его мамы. Поэтому так важно сделать все необходимое для сладкого сна крохи. Смотрите видео, подмечайте важные для вас советы, надеемся, они будут для вас полезны.

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