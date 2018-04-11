Попытка не пытка: 5 российских звездных семей, которые решились на ЭКО

Несмотря на то, что разговоры об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) звучат буквально из каждого телевизора, признаваться в том, что ребенок был зачат в пробирке, готовы немногие. Елена Борщева — исключение. В день рождения бывшей КВНщицы, экс-героини Comedy Woman (11 апреля Елена отпразднует 37-летие) «Летидор» расскажет своим читателям о самых смелых звездных семьях, которые в свое время решились на процедуру ЭКО. Елена Борщева и Валерий Юшкевич

Фото: Starface.ru Если вы думаете, что Елена Борщева с мужем специально так срежиссировали свою семейную жизнь, чтобы у их дочерей была внушительная разница в возрасте (Марта старше Умы на восемь лет), то ошибаетесь. Артистка задумалась о втором ребенке, когда ее дочери Марте было три годика. Публикация от Елена Борщева (@lenaborshcheva) 25 Июн 2017 в 1:34 PDT Но у Вселенной на этот счет было свое мнение: Елена консультировалась со специалистами, проходила соответствующее лечение, но долгожданная беременность так и не наступала. В какой-то момент супруги взвесили все за и против и решились на процедуру ЭКО. Счастливое появление на свет Умы в 2015 году могло бы стать вполне логичным финалом эпопеи под названием ЭКО. Но новоиспеченная мама организовала тренинг «Могу стать мамой» и создала специальную страничку в «Инстаграме».

Я чувствую своим долгом нести просветительскую миссию, потому что сама через все это прошла. На самом деле это очень большая проблема. У многих людей не получается сразу забеременеть, родить детей. И мне захотелось поделиться своим опытом,

рассказала Елена в интервью «Летидору».

Сергей Глушко Публикация от Елена Борщева (@lenaborshcheva) 13 Май 2017 в 11:04 PDT Так у Борщевой появились единомышленники — психологи, врачи-гинекологи, вместе с которыми она помогает людям стать родителями. Как признавалась Елена в интервью «Летидору», первые положительные результаты их работы уже есть. Наташа Королева

Фото: Starface.ru Родился один ребенок, значит в скором времени должен появиться на свет второй, а потом и третий малыш — такова логика большинства людей. Неудивительно, что звезды, в чьих семьях растет один ребенок, волей-неволей становятся объектом пристального внимания фанатов. Они под микроскопом разглядывают наряды известных людей в надежде найти «округлившийся животик», а отсутствие в соцсетях знаменитостей фотографий в полный рост воспринимают не иначе как беременность. Наташа Королева признавалась, что фанаты буквально засыпают ее вопросами о том, скоро ли у Архипа (единственный сын Королевой и ее мужа Сергея Глушко) появится братик или сестренка. Каких только предположений поклонники ни строили — и что Королева не хочет уходить в декретный отпуск, и что от второго ребенка ее отговаривает муж… Но на самом все оказалось с точностью до наоборот. Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 10 Май 2017 в 8:24 PDT Наталья и Сергей не просто хотят ребенка, они активно работали над этим вопросом. Однако в их жизни были беременности, не окончившиеся родами, а также несколько неудачных попыток ЭКО.

Для женщины это испытание, сильнейшая искусственная стимуляция организма. И гормонотерапия сильно влияет на здоровье. После всех этих манипуляций у меня был не самый лучший период жизни. Ведь организм накачивают, настраивают на беременность, а если она не наступает, после активного гормонального всплеска идет такой же обвал, яма — и психологическая, и физическая…

Но, по словам Натальи, они с мужем пока не сдаются, хотя относятся к этой ситуации по-философски:

Где-то там наверху сидит кто-то неглупый и все решает. И может, не надо так активно провоцировать процесс?

Напомним, в феврале сыну супругов исполнилось 16 лет. Как знать, может быть скоро Архип порадует маму и папу внуками? Виктория и Антон Макарские

Фото: visualrian.ru Согласитесь, часто бывают ситуации, когда оба супруга молоды, здоровы, в жизни женщины не было абортов или каких-либо серьезных болезней, но Вселенная не дает им детей. Долгих 13 лет Виктория и Антон ждали, когда в их доме зазвучит детский смех. Поэтому когда с разницей почти в два года у Макарских родились двое детей, поклонники, конечно же, сразу заговорили и об ЭКО, и о суррогатном материнстве. Вопросов и статей по этому поводу было настолько много, что новоиспеченные родители через два месяца после появления на свет сына Ивана в 2014 году дали интервью радиостанции «Комсомольская правда». Певица уверила поклонников, что к рождению Маши и Вани врачи никакого отношения не имеют. Однако призналась, что за долгие годы ожидания беременности супруги прибегали к услуге экстракорпорального оплодотворения.

Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, а через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка,

цитирует Викторию Макарскую «Комсомольская правда».

Дмитрий Певцов Напомним, что впервые Виктория стала мамой в 39 лет, а подарила мужу сына, когда ей было 42 года. Ольга Дроздова

Фото: visualrian.ru Истории Ольги Дроздовой и Виктории Макарской можно назвать в какой-то степени схожими. Ольга и Дмитрий ждали своего первенца долгих 15 лет, их малыш появился на свет, когда известной артистке было уже [за 40,] (#https://letidor.ru/zvezdy-i-deti/a0-kto-iz-rossiyskih-zvezd-reshilsya-rodit-posle-40-let-12633-page7.shtml конечно же, им так же, как и Макарским, не удалось избежать разговоров об ЭКО. Пара долго хранила молчание относительно подробностей появления на свет Елисея. Но когда в СМИ стали появляться сведения, что Дроздова и Певцов совсем скоро станут многодетными родителями (некоторые источники уверяли, что Ольга забеременела двойней с помощью экстракорпорального оплодотворения), супруги согласились дать комментарий по этому поводу.

Все это — оскорбительная ложь! Не собираюсь рекламировать ЭКО, поскольку на себе испытала все ужасы этого метода. Семь лет назад, будучи абсолютно здоровой, я по совету приятельницы решилась на ЭКО. Попытка оказалась неудачной: в организме произошел сильнейший гормональный сбой. После двух лет тяжелого лечения я уже отчаялась иметь детей. Поэтому появление Елисея мы с Димой считаем настоящим чудом и не перестаем благодарить судьбу и Бога. Сейчас я не в положении. Но мы не зарекаемся,

сказала Ольга корреспонденту журналу «7 Дней».

Александр Иратов Напомним, в августе Елисею исполнится 11 лет. Мальчик довольно часто сопровождает своих родителей на светских мероприятиях. А недавно в эфире программе «В гости по утрам» артисты представили публике свою приемную дочь Алену. Алена Апина

Фото: Legion-media.ru Даже человек, абсолютно не интересующийся и не разбирающийся в медицине, понимает, что ЭКО очень сильно влияет на гормональный фон женщины. А теперь представьте, что Алене Апиной пришлось пройти несколько таких серьезных процедур!

Но, к сожалению, известная певица так и не смогла забеременеть.

Апина никогда не скрывала, что в ее жизни был подобный опыт. Мало того, она стала одной из первых знаменитостей, кто признался в том, что пытался зачать ребенка с помощью ЭКО. После того, как в очередной раз попытка не увенчались успехом, артистка и ее муж (осенью 2016 года Апина сообщила о расставании с супругом) решили воспользоваться услугами суррогатной матери. В декабре 2001 года Алена Апина и Александр Иратов стали родителями девочки Ксюши. Моя маленькая взрослая дочь! Моё надёжное плечо! Лучшая песня! #апина #ксенияиратова#премьераклипа Публикация от Алёна Апина (@neapina) 29 Апр 2017 в 9:11 PDT Это ребенок, которого я ждала… Я была беременна 9 лет, и я этого не скрываю… 9 лет я вынашивала этого ребенка, она мне далась тяжело… Сейчас это моя самая лучшая подруга, это мой стилист, это мой советчик, это рука, нога моя, в общем… Это еще психотерапевт мой,

рассказала Апина о Ксении в эфире программы «Привет, Андрей!».

Фото: Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!