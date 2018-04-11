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В Саратове ребенок снова провалился в открытый люк
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В Саратове ребенок снова провалился в открытый люк 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Четырехлетний мальчик упал в открытую коммуникацию во время прогулки.
Инцидент произошел, со слов очевидцев, примерно в 16:20 у дома № 18 на улице Миллеровская в Заводском районе. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.
«Провалился мальчик в колодец, на вид года 4, моя мама вытащила его и отвела в местный участок. Сейчас он до сих пор там, говорит есть сестра Ксюша. Мальчика зовут Тимофей. Может у кого-то есть предположение кто это отзовитесь, малыша могут отправить в интернат», — написала в соцсети жительница этого района областного центра Софья Котова.
К счастью, ребенок не пострадал. Но родители пока, судя по всему не отозвались. Вполне возможно, что семья — неблагополучная. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, в начале февраля пятилетний саратовец, имевший инвалидность, провалился в люк на проспекте 50 лет Октября и замерз там насмерть. Затем в открытые люки до настоящего момента попали еще как минимум 3-е детей. Вопрос с незакрытыми коммуникациями взяли на контроль, губернатор Саратовской области, мэр Саратова, а также уполномоченная по правам ребенка в регионе.
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