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Поразительно красивый язык
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Поразительно красивый язык 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Я уже не первый раз читаю текст «Тотального диктанта». И пока мне не известно, отрывок из какого произведения я буду зачитывать. Думаю, что в ближайшее время это станет известно. Однако, например, в 2015 году в Доме Пашкова я читал отрывок из произведения современного русского писателя Евгения Водолазкина «Невский».
С каждым годом акция «Тотальный диктант» расширяет свою географию. Например, в этом году в акции будут участвовать и студенты сирийского университета Тишрин, а также космонавты с Международной космической станции. В акции хотят участвовать и 19 полярников, которые сейчас находятся в Антарктиде.
Думаю, что популярность этой акции можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в ней отсутствует всяческий официоз. Во-вторых, это хорошее соревнование, в нем нет ни денег, ни пафоса. В-третьих, это патриотическая акция в лучшем смысле этого слова, потому что она говорит о владении родным языком, любви к русской литературе. Вместе с тем не могу говорить и утверждать, что диктант способствует тому, чтобы больше читали, хотя может быть и так.
Если бы у меня была возможность выбирать произведения, которые бы зачитывались во время «Тотального диктанта», то я бы наверняка выбрал что-то из моих любимых русских классиков, которые, на мой взгляд, гениально владели русским языком. Речь идет, прежде всего, об Александре Пушкине, Николае Гоголе, Иване Бунине, Владимире Набокове, Михаиле Булгакове.
Русский — какой красивый все-таки язык. Когда он твой родной, ты этого не замечаешь, говоришь на нем и говоришь. Но когда ты его учишь, усваиваешь, то понимаешь, какой же он поразительно красивый. Во французском же ударения на последнем слоге, во всех словах. А в русском ударения везде разные, он течет как волна, невероятно причудливый язык. Короче говоря, я его очень люблю.
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