Маленький мальчик выпал из окна в Омской области

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. Полуторагодовалый малыш поступил в Крутинскую ЦРБ, после того как он вылетел из окна своей квартиры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент происшествия ребенок находился дома с мамой и 12-летней сестрой. Оставшись на какое-то время один, он взобрался на подоконник, самостоятельно открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес мальчика, и он упал вниз.

По счастливой случайности тяжелых травм удалось избежать, поскольку мальчик вначале упал на крышу балкона первого этажа, а уже потом скатился на землю. «В настоящее время мальчик находится под наблюдением специалистов. С родителями ребенка инспектором ПДН проведена беседа, профилактическая работа с семьей будет продолжена», — сообщили в ведомстве.