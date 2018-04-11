Ещё
Маленький мальчик выпал из окна в Омской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленький мальчик выпал из окна в Омской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. Полуторагодовалый малыш поступил в Крутинскую ЦРБ, после того как он вылетел из окна своей квартиры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент происшествия ребенок находился дома с мамой и 12-летней сестрой. Оставшись на какое-то время один, он взобрался на подоконник, самостоятельно открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес мальчика, и он упал вниз.
По счастливой случайности тяжелых травм удалось избежать, поскольку мальчик вначале упал на крышу балкона первого этажа, а уже потом скатился на землю. «В настоящее время мальчик находится под наблюдением специалистов. С родителями ребенка инспектором ПДН проведена беседа, профилактическая работа с семьей будет продолжена», — сообщили в ведомстве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Это было ужасно больно». Охлобыстин рассказал, что потерял шестого ребенка Мать Гогена Солнцева предостерегает его пожилую невесту от свадьбы Тюменские яйца окропили святой водой к Пасхе
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров3
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе59
Барановская поцеловала свинью вместо мужчины4
Ученые требуют запретить опасных секс-роботов4
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение