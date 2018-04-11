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Пятидесятилетняя Тэми Дакуорт — сенатор-инвалид из США — родила второго ребенка
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Пятидесятилетняя Тэми Дакуорт — сенатор-инвалид из США — родила второго ребенка 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Потрясающую волю к жизни являет своим примером американский сенатор от штата Иллинойс Тэми Дакуорт. Подполковник армии США и ветеран войны в Ираке, она потеряла на войне обе ноги и повредила руку. Однако это не помешало ей добиться сенаторского кресла и начать бороться за права беременных и родивших женщин, а в возрасте 47 лет впервые задуматься о собственных детях.
Путем ЭКО в семье сенатора появился первый ребенок. А спустя 3,5 года 9 апреля Тэми Дакуорт родила вторую дочку. На момент родов матери исполнилось 50 лет. При этом женщина оба раза рожала самостоятельно: врачи говорили о плановом кесаревом сечении, однако роды начинались раньше, и дети появлялись на свет естественно.
Сенатор стала первой матерью-действующим членом Конгресса. Она не собирается прерывать работу на отпуск по уходу за ребенком, а планирует добиться того, чтобы малышку можно было брать с собой (сейчас приносить младенцев в Конгресс запрещено).
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