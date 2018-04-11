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На улице Миллеровской четырехлетний малыш упал в люк
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На улице Миллеровской четырехлетний малыш упал в люк 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове 10 апреля в открытый колодец провалился ребенок. Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», это произошло у дома №18 по улице Миллеровской.
Мальчику на вид 4 года. Выяснилось, что его зовут Тимофей. По предварительным данным полиции, мальчик гулял на улице около дома и угодил в яму с водой рядом с канализационным колодцем. Упавшего ребенка заметила женщина, проходившая мимо.
Очевидцы вытащили мальчика и привели в ближайший пункт полиции. Мать ребенка уже забила тревогу. В полиции ребенок не мог назвать адрес и фамилию, но вспомнил имя матери. Профильный инспектор провез ребенка около домов, где нашли малыша, и он узнал свой дом.
Семья Тимофея на учете не состоит, мать заглянула домой, чтобы переодеться.
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