Мама, пойдём домой?:при устройстве детей в семьи отдают предпочтение родным

Вопросы не праздные, ведь сегодня многие хотят точно знать, кто из граждан имеет приоритет вправе забрать одинокого малыша под своё крыло.

Дом малютки до трёх лет В Приморье работает 44 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 27 из них — центры содействия семейному устройству, где для сохранения семейных уз братья и сёстры живут вместе и никогда не уезжают к новым родителям порознь. Дети с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в 16 особых учреждениях: две школы-интерната, 13 специальных коррекционных школ-интернатов и один дом-интернат для умственно отсталых детей. В них могут не только повысить качество здоровья, но и получить необходимые навыки для жизни в современном обществе. А все одинокие малыши, возрастом в среднем до трёх лет, проживают в единственном краевом доме малютки. В указанные учреждения дети попадают в силу различных жизненных обстоятельств, которые зачастую не связаны с безвременной утратой родных: у порядка 70% воспитанников родители живы, но не имеют возможности или желания воспитывать своих чад.

— Помимо круглых сирот и малышей, от которых отказались мамы и папы, к нам попадают дети, чьи родители лишены прав или ограничены в них за асоциальное поведение, — поясняет руководитель территориального отдела опеки и попечительства Ленинского района Владивостока Надежда Рябова. — Таких ребят ещё называют социальными сиротами. «Домашние» дети тоже могут оказаться у нас, например, в связи с отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы или в случае выявления у них заболеваний, требующих длительного стационарного лечения в закрытых учреждениях.

Полное лишение родительских прав наступает в случае, если по суду доказано, что дальнейшее пребывание ребёнка в кровной семье несёт для него явную угрозу жизни и здоровью. Через шесть месяцев после вынесения такого решения статус ребёнка — социального сироты по форме семейного устройства — приравнивается к круглому сиротству. У бывших родителей сохраняется лишь обязанность по уплате алиментов. Если же в личном деле детей стоит пометка о нахождении мамы и папы в «местах не столь отдалённых» или лечебных учреждениях, то права этих родителей временно ограничены: после выхода на свободу или выписки ребёнка возвратят в кровную семью.

Ещё одной категорией воспитанников казённых учреждений являются ребята, в свидетельстве о рождении которых стоит прочерк в графах «Родители», и обнаруженные сотрудниками полиции бездомные дети, чьих маму и папу юридически невозможно установить. С недавнего времени эти дети стали официально приравнены к категории «оставшихся без попечения родителей», наконец-то начали получать пенсию по потере кормильца, положенные льготы и встали в очередь на получения жилья для детей-сирот.

Кровное родство или забота посторонних?

— Единственное отличие наших ребят от «домашних» — наличие негативного опыта проживания или разлуки с родителями. Как сотрудник отдела опеки, я регулярно читаю протоколы комиссии по делам несовершеннолетних и, верите или нет, очень редко встречаю там фамилии своих подопечных. Конечно, бывают и исключения, но ведь мои ребята — обычные дети, которые тоже могут баловаться, бедокурить и шкодить, — продолжает Надежда Рябова. — И всё же в большинстве своём оставшиеся без попечения родителей дети талантливы, умны и общительны, высоко ценят значение семьи и дружбы. Они остро нуждаются в заботе, ласке, любви, поддержке со стороны взрослых и очень хотят возместить свою утрату в семье.

Приоритетной задачей в рамках семейного устройства детей сегодня является возвращение в кровные семьи. Перед тем как принять решение о передаче ребёнка посторонним людям, специалисты тщательно отрабатывают все возможные кровные родственные связи: бабушек, дедушек, братьев-сестёр родителей, тётушек и дядюшек и т. д. Особенно это касается случаев ограничения родительских прав, ведь если до изъятия ребёнок благополучно жил в семье, то ни в коем случае нельзя разрывать детско-родительскую связь.

— Кровные родственники имеют приоритетное право для принятия ребёнка в семью, а также на беспрепятственное общение с ним даже после передачи новым родителям, если это не будет наносить ему психический и физический вред, — уточнил специалист.

Тайны нет Если возвращение домой невозможно, опека запускает поиск потенциальных приёмных родителей. В отличие от усыновления, у процесса опеки тайны нет. Подопечный сохраняет все свои данные, которые были у него до перехода в другую семью, включая сведения о родных маме и папе. Ребёнок приобретает различные льготы, а опекунам выплачивается ежемесячное пособие на его содержание. Со стороны органов профилактики ведётся регулярный контроль за условиями проживания в новой семье, дети ежегодно направляются на диспансеризацию. В школах и детских садах также информация об опеке не замалчивается: через характеристики можно узнать, насколько хорошо опекун справляется с обязанностями, и не допустить вторичного сиротства. Но кровная семья есть кровная семья, а потому если ранее лишённая родительских прав мама встаёт на путь исправления, то вопрос о возвращении в родной дом возникает сам собой.

— Недавно был случай: мама восстановилась в родительских правах спустя год проживания дочери в семье посторонней гражданки. Малышка была разлучена с родной мамой в достаточно осознанном возрасте, ей было семь лет, и, разумеется, она прекрасно помнила маму, скучала по ней. Когда встал вопрос о восстановлении, то девочка сказала, что хочет быть с мамой — и точка. Мы, в свою очередь, тоже приняли сторону биологической родительницы — она изменила свой образ жизни и доказала, что может содержать дочь. Сейчас мать и дитя живут вместе, — поделилась Надежда Валерьевна.

Вторая приоритетная форма устройства детей в семью — усыновление. Под неё подходят только дети-сироты и ребята, чьи родители не установлены или дали согласие на усыновление. Обычно будущие родители стараются как можно быстрее завершить процесс, чтобы никто не мог забрать у них полноправного члена семьи.

При усыновлении ребёнок, оставшийся без попечения родителей, перестаёт существовать юридически — на его место приходит малыш с другой фамилией, именем, отчеством и иногда даже местом и датой рождения в пределах трёх месяцев. Поэтому это уголовно преследуемая тайна. Естественно, при таком раскладе все кровные связи разрываются, и даже биологическая мать не сможет попытаться вернуть или наладить общение с малышом.

Усыновлённым детям пособие и льготы не положены — они становятся фактически кровными чадами своих новых мам и пап, но в течение трёх лет органы опеки всё же осуществляют контроль за новой ячейкой общества. Нет, не из вредности, а чтобы увериться, что ребёнок больше никогда не будет одинок.

Материал подготовлен в рамках

проекта «АиФ-Приморья»

«Ребёнку нужна семья!»

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Алексей Кузнецов

— С проблемами детей, оставшихся без родительской поддержки, я по роду профессиональной деятельности сталкиваюсь постоянно. И конечно, важно, чтобы у каждого ребёнка были мама и папа. Ведь родители не только заботятся о материальном благополучии своего ребёнка, но и закладывают в нём основные моральные принципы, ответственное отношение к семье, учат его заботиться о близких людях. К сожалению, в реальности не у каждого ребёнка есть родители в силу различных жизненных обстоятельств, и наша задача, задача нашего общества — оказывать таким детям поддержку. Со стороны государства детям-сиротам уделяется самое пристальное внимание, но получить столь необходимое детям тепло близких и родных людей, их любовь и заботу они могут только в семье.

МНЕНИЕ

Консультант отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края Татьяна Кручинина:

— Проблема социального сиротства — одна из важнейших в Приморье. Такие дети выявляются регулярно, у органов опеки есть всего месяц на устройство детей до помещения их фотографии на сайт http://www.usynovite.ru, но благодаря неравнодушию родственников и посторонних граждан порядка 60% из попавших в трудную жизненную ситуацию ребят уходят в семьи, не успев даже осознать страшный статус «сирота». Отрадно видеть ежемесячное снижение количества анкет в региональном банке данных.