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Это фото растрогало сердца миллионов пользователей Интернета. И вот почему…
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Это фото растрогало сердца миллионов пользователей Интернета. И вот почему… 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мама 5-летного мальчика, Шанна Ниехаус, разместила этот снимок в Сети. Подпись к этому фото до глубины души тронула сотни тысяч человек по всему миру.
«Видите это? Я никогда не испытывала ничего подобного. Вчера мой пятилетний сын, страдающий аутизмом, впервые встретил свою новую собаку, которую специально тренировали для помощи детям-аутистам. Торнадо. Мы переехали в Японию из США и почти два года ждали встречи с Торнадо.
Это фотография показывает вам лицо матери, которая сама не может обнимать, одевать, мыть своего сына, спать или дурачиться с ним, когда она увидела, как он спокойно лежит на своей собаке — по собственной воле, потому что сам ощущает связь с ней. Это лицо матери, которая тысячи раз видела, как ее сын не мог наладить контакт ни с кем, хоть и пытался завести друзей. Хотя бы одного друга. Хотя бы одного близкого человека. Она часами сидела рядом с сыном, когда он плакал по ночам: ведь у него совсем никого нет за пределами семьи, как бы сильно он ни старался. Как бы ни старался он следовать всем предписаниям, они не могли изменить его мир. И теперь она сидит рядом с сыном, глядя на него, и не может дышать, и не может произнести ни слова.
Оно того стоило. Все: борьба за специальные услуги, диагнозы, деньги, кипы заполненных бумаг, школьные собрания, слезы, каждый шаг вперед и каждый шаг назад, все наши сомнения о будущем. Почему-то теперь — из-за Торнадо — я точно знаю, что все будет хорошо. Бесконечное множество раз я видела, как мой сын пытается преодолеть трудности и справиться с болью; бесконечное множество раз я плакала из-за этого. Но вчера я плакала по другой причине. Это чувство я не могу описать».
Трудно представить, что чувствует мать, которая не может даже обнять собственного сына, не рискуя вызвать у него приступ паники. Детям-аутистам очень трудно наладить связь с окружающими людьми. Поэтому для помощи таким детям специально тренируют собак — они успокаивают ребенка во время приступов паники, следят за ним и предупреждают родителей, когда необходима помощь. Так как собаки чувствуют и ведут себя иначе, детям проще общаться с ними.
Аутизм — это не болезнь, а особенность развития. Поэтому вылечить аутизм с помощью таблеток нельзя. Однако собакам это удается! Их забота, преданность, игривость и тепло помогают детям установить связь с окружающим миром.
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