Телеведущая Анастасия Трегубова планирует стать мамой в четвертый раз

Звезда программы «Доброе утро» на Первом канале, многодетная мама и колумнист «Летидора» Анастасия Трегубова в конце января родила третьего ребенка. Знаменитости удалось так легко восстановиться после появления дочки на свет, что она уже начала мечтать вместе с мужем о четвертом малыше.

У меня не появилось ни одной растяжки. Никаких неприятных последствий для кожи! Признаюсь, мы с мужем уже даже подумываем о четвертом малыше,

Утро начинаем с аквабайкинга 🚴‍♀️🚵‍♂️🚵‍♀️☀️☀️☀️💪🏻. #maldives #vacation #family #sport #мальдивы #семья #счастье Публикация от АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА (@atregubova) 18 Мар 2018 в 2:01 PDT Напомним, что недавно в своей колонке для «Летидора»телеведущая рассказала, как ей удалось сохранить идеальную фигуру даже после третьих родов. Звезда программы «Доброе утро» очень ответственно подошла к вопросу восстановления добеременной формы. Более того, каждую процедуру, физическое упражнение, изменение в системе питания она согласовывала со специалистами.

Когда я выписалась из роддома, весы показывали плюс 7 килограммов. Но я, как опытная мама, знала, что они у меня уйдут быстро, и в первую очередь благодаря «диете кормящей мамы». Так и случилось. За 7 дней ушло 3 кило, потом за месяц еще 2,5 кг. Сейчас осталось сбросить еще немного — 1,5 кг.

— рассказывала в начале апреля Анастасия Трегубова. Также легко Анастасии удавалось восстанавливаться и после предыдущих родов. Сегодня, помимо новорожденной девочки, она воспитывает 11-летнюю дочь Лизу и сына Михаила, которому недавно исполнилось 7 лет. Публикация от АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА (@atregubova) 16 Дек 2017 в 4:58 PST Более подробно о «диете кормящей мамы», которой придерживается телеведущая, читайте ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@atregubova