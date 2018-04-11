Кризис рождения первого ребёнка

Стоите вы такая красивая, с распущенными волосами, склонившись над детской кроваткой, и умиляетесь. Рядом муж делает «козу» весело агукающему младенцу. Признайтесь, примерно так вы представляли грядущее материнство? Реальность оказалась настолько суровой, что вам банально некогда принять душ и расчесаться. Секс последний раз был, кажется, в каком-то веке до нашей эры, скандалы всё чаще возникают на пустом месте, а вы гоните, гоните от себя мысли: «Зачем мне всё это было надо?»

Успокойтесь — такое бывает у всех и обычно проходит. Этому даже есть научное объяснение: кризис рождения первого ребёнка. Но обо всём по порядку.

В 2009 году Денверский университет опубликовал шокирующую статистику: 90% семейных пар после рождения первенца отмечают снижение удовлетворенности своими отношениями. Более того, чем выше ожидания, тем сложнее паре пережить первый год после появления на свет ребёнка. Вместо близости и теплоты — отдаление, вместо взаимопонимания — ссоры. Не зря, наверное, придумали закон, согласно которому мужчина не может развестись с женой без ее согласия до тех пор, пока малышу не исполнится год.

В чём же дело? Психологи выделяют несколько важных причин.

Было двое, стало трое

Ваши отношения претерпевают колоссальные изменения, роли меняются. Раньше вы были любовниками, просто Мужчиной и Женщиной, а теперь вы родители — Мать и Отец. Это шокирует: в одно прекрасно утро вы понимаете, что рядом с вами совсем не тот человек, которого вы когда-то полюбили. Даже если вы знакомы со школьной скамьи и вашему браку 10 лет, всё равно придётся знакомиться заново. Вариантов два: либо вы адаптируетесь к новым ролям, либо это начало конца. Обычно осознание того, что «ребёнок — это навсегда» приходит к концу первого года жизни малыша. Пары, которые благополучно пережили этот кризис, выходят на новый уровень отношений, семья становится по-настоящему крепкой.

Что делать: понять, что проблемы временны, не отчаиваться и не рубить с плеча. Вам может казаться, что всё плохо, вы хотите «вернуть, как было». Как было уже не станет никогда, но может стать в разы лучше — а это зависит только от вас. Осознание этого факта и жизнь в настоящем, а не тоска по прошлому — первый шаг на пути преодоления кризиса.

Мужчинам тоже трудно

Беременность и роды — это огромное эмоциональное и гормональное потрясение для женщины. Послеродовая депрессия — явление распространенное. Вы можете расстраиваться из-за того, что не влезаете в замерные джинсы, но «фоном» продолжаете колоссальную физическую и ментальную работу — заботы о ребёнке и отношения с партнёром, которые нужно строить практически заново. В этот момент муж тоже переживает не лучшие времена: он не совсем понимает свою роль, он ревнует вас к ребёнку, а ребёнка — к вам.

В нашем обществе есть множество ритуалов, пусть и символических, которые дают женщине возможность адаптироваться к новой роли. Молодую маму встречают с цветами из роддома, ей дарят подарки на детские дни рождения, условно говоря, предлагают «лучший кусок» кормилице. Но мужчина, который стал отцом, выпадает из фокуса всеобщего внимания. Для него нет никакого способа для обозначения нового статуса — разве что пойти с друзьями в бар и напиться.

Что делать: попробовать представить себя на месте мужчины. Причём буквально — вот ваш муж родил ребёнка, ему все почести, он кормит малыша — и они эмоционально близки, у них особая связь. А что делаете вы? Поэтому максимально привлекайте мужа к общим заботам: искупать, переодеть, погулять. Главное, не переборщить — мужчину нужно научить общению с ребёнком, а не заставить его механически выполнять бытовые обязанности.

Не забывайте и о себе — отдохнувшая мама — счастливая семья! Если есть возможность, просите родственников, подруг — любая помощь бесценна. Берите «минутки одиночества» — пусть это будет просто ванна, маска для лица или поход в магазин. Любая новоиспеченная мама подтвердит: поездка в супермаркет на машине с включённой музыкой и в полном одиночестве — это выход в свет! Если чувствуете, что не в силах справиться с навалившимися проблемами, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Грамотный психолог поможет вам преодолеть такой трудный первый год родительства.