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Апрель в тюменском зоопарке начался с беби-бума: малыши родились у козы и обезьяны
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Апрель в тюменском зоопарке начался с беби-бума: малыши родились у козы и обезьяны 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В тюменском зоопарке пополнение: за последнюю неделю там родились четыре малыша. Мамами стали обезьянка Машка и коза Даша. Пока, признаются работники зверинца, кличек новорожденным не дали.
— Обезьяна Маша — очень плодовитая. Она рожает каждые полгода. В прошлый раз она вывела потомство осенью. Этой весной, неделю назад, у нее родились малыши. Не знаем, кто именно, они сидят на маме. Что касается козы, то она в этом сезоне впервые родила. В прошлом году, почему-то не забеременела, но в этот раз стала мамой сразу двоих козлят. Малыши у нее появились во вторник, 10 апреля. Обычно этот вид молочных коз рожает по двое малышей, — поделилась с 72.ru Татьяна Антропова, заведующая тюменским зоопарком.
В ближайшее время в зверинце появятся еще малютки. На сносях обезьянка-капуцин, у неё уже большой и круглый животик. Меркель, такая кличка у примата, оберегает муж обезьяны Обама. Он ходит около неё, говорит Татьяна Антропова, видимо, чувствует, что его жена скоро родит.
Козлёнок Нежданчик, которому кличку придумывали читатели 72.ru, подрос и живет в одном вольере с мамой. По словам работников зверинца, у них прекрасные отношения, они ладят между собой.
По словам специалистов, больше всего малышей рождается в тюменском зоопарке именно весной. В прошлом году наша редакция навестила пушистых и зубастых новорожденных малышей. Посмотрите на милых и маленьких волчат, лисят и обезьянок.
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