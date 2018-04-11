Полиция о ребёнке, который чуть не выпал из окна пятиэтажки: его мать была на работе

Сегодня калининградцы в очередной раз могли убедиться, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра взрослых. Речь об инциденте на улице Осипенко. Случайных прохожих там повергло в шок происходящее на верхнем этаже одной из многоэтажек. У открытого окна сидел малолетний ребенок. Взрослых рядом с ним не было.

Очевидцы тут же вызывали спасателей. А до их прибытия разговаривали с малышом, растянув под окном плед.

Прибывшие спасатели спустились к малышу с крыши по тросу. По словам очевидцев, родителей юнца дома не было. Это подтвердили и в региональной полиции.