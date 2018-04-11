В липецком офисе Сбербанка двое детей хотели оформить карту для покупки игрушек

В одном из липецких офисов Сбербанка сотрудники обнаружили двух мальчиков пяти и восьми лет, которые находились в отделении без родителей. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор по маркетингу цифрового бизнеса Сбербанка (Sberbank Digital) Денис Охримович.

«Не так давно, в Липецке, обнаружили в зоне 24 двух мальчиков пяти и восьми лет. Начали расспрашивать, оказалось, они находятся в банке без родителей. Позже выяснилось, что ребята сбежали из дома и обошли полгорода, надеясь оформить в каком-нибудь банке карту и купить себе игрушки. Сотрудники банка сделали все необходимое и связались с «Лизой Алерт». Благодаря им, волонтерам из «Лизы Алерт», и полиции мальчики были возвращены родителям. За ними приехали мамы: одна — прямо в отделение Сбербанка через 20 минут после полученного звонка, другая — чуть позже, в отделение полиции», — написал он.

Охримович также напомнил, что недавно банк запустил проект «Островок безопасности» для потерявшихся детей.

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