Россиянка незаконно увезла сына в Россию и не дает отцу‐итальянцу видеться с ним

Итальянец Луиджи Маталони уже четыре года страдает от того, что спокойно не может видеться со своим сыном Умберто‐Аркадием. Его мама, россиянка Ольга Бородаева, увезла сына из Италии в Россию и под благовидными предлогами часто отменяет встречи отца и ребенка. Об этом сообщил сайт RT.

Роман бизнесмена Луиджи Маталони и танцовщицы из России Ольги Бородаевой начался более 10 лет назад. Все было хорошо до того момента, пока Бородаева не позвала свою маму помогать ей с новорожденным Умберто-Аркадием. Теща Маталони, по его словам, оказалась авторитарной женщиной. Она требовала выполнения своих указаний и манипулировала дочерью. Последней каплей стало то, что женщина напала на родителей итальянца.

После этого случая Луиджи поселил родственницу отдельно, но она обиделась и вернулась в Россию. Из-за всех коллизий отношения в российско-итальянской семье испортились, и через какое-то время Ольга вместе с ребенком улетела в родной Воронеж.

Согласно мировому соглашению, Маталони имеет право видеть сына один раз в неделю. Однако на самом деле итальянцу удается приезжать в Россию гораздо реже, но даже в это время русская мама не дает ему встречаться с Умберто. Как утверждает Луиджи, россиянка уже два раза не позволила ему поздравить ребенка с днем рождения и увидеться с ним.

Европеец теперь приходит на встречи с ребенком вместе с судебными приставами. Это позволяет папе проводить время с сыном. Однако мама Умберто-Аркадия не видит никаких проблем в совместной опеке.

Ребенок встречается с отцом, я не понимаю, в чем проблема? Не знаю, что там в голове у Луиджи, но меня сейчас все устраивает. Я занимаюсь исключительно сыном, он растет здоровым и развивается. Он мне не угрожает ни на словах, ни на деле, но о том, что между нами произошло, я вспоминать не хочу!

— Ольга Бородаева.

Луиджи также рассказал, что Ольга не сдержала свое обещание и не отдала их сына в итальянскую школу. В результате Умберто практически забыл итальянский язык. Этим пользуется Бородаева, когда не разрешает сыну ночевать у отца. Женщина утверждает, что мальчик просто не сможет понять итальянского папу.

По законам Италии Ольга вывезла сына из страны нелегально, поэтому Луиджи мог увести ребенка обратно в город Ладисполи как итальянского гражданина. Но Маталони не хочет решать Умберто-Аркадия мамы.

Через любой итальянский суд его могут законно отнять у Ольги. Но зачем так? У ребенка должны быть отец и мать, лишать его матери с моей стороны неправильно. Я люблю сына и не желаю ему такого

— Луиджи Маталони.

Жительница Дубны судится с бывшим мужем из Греции из‐за опеки над четырехлетним сыном. Бывший муж пытается вернуть мальчика, чтобы продолжать жить на пособие по уходу за ребенком. Женщина утверждает, что тиран заставлял ее рожать детей ради налоговых льгот.