Минздрав отменил лимит на больничный по уходу за ребенком 

Работающие родители смогут ухаживать за детьми до семи лет столько времени, сколько потребуется, сообщили федеральные источники.
Напомним, ранее листок нетрудоспособности по уходу за детьми выдавали не более чем на 60 календарных дней за год. Помимо этого, возраст ребенка-инвалида, по уходу за которым было предусмотрено 120 календарных дней в году, поднимут с 15 до 18 лет. Лимит по количеству дней также снят.
— Новый порядок введен, но на деле больших перемен для ямальских родителей он не несет, — сообщила «КС» Наталья Ащеулова, заведующая детской поликлиникой окружной столицы. — Как правило, на больничный с ребенком по очереди выходят то мама, то папа, то бабушка. Редко кто-то проводит на бюллетене 60 дней. За последнее время в Салехарде лишь одна мама из 13 тысяч детей в окружной столице преодолела лимит. Большинство избегают надолго отрываться от работы.
Отметим, что больничный по уходу за ребенком выплачивается полностью из средств Фонда социального страхования. Там также сообщили, что практически не было случаев, когда родители требовали бы увеличения оплачиваемых дней по уходу за детьми. В том числе и детьми-инвалидами, по трудовому законодательству таковым работодатель предоставляет ежемесячно 4 оплачиваемых дня по уходу за ребенком и ежегодно в виде дополнительного отпуска 14 дней без сохранения заработной платы.