Минздрав отменил лимит на больничный по уходу за ребенком

Работающие родители смогут ухаживать за детьми до семи лет столько времени, сколько потребуется, сообщили федеральные источники.

Напомним, ранее листок нетрудоспособности по уходу за детьми выдавали не более чем на 60 календарных дней за год. Помимо этого, возраст ребенка-инвалида, по уходу за которым было предусмотрено 120 календарных дней в году, поднимут с 15 до 18 лет. Лимит по количеству дней также снят.

— Новый порядок введен, но на деле больших перемен для ямальских родителей он не несет, — сообщила «КС» Наталья Ащеулова, заведующая детской поликлиникой окружной столицы. — Как правило, на больничный с ребенком по очереди выходят то мама, то папа, то бабушка. Редко кто-то проводит на бюллетене 60 дней. За последнее время в Салехарде лишь одна мама из 13 тысяч детей в окружной столице преодолела лимит. Большинство избегают надолго отрываться от работы.