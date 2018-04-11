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Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат
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Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Пособие для матерей, находящихся в декретном отпуске с детьми от 1,5 до 3 лет, будет увеличено, заявил премьер Дмитрий Медведев в рамках отчёта правительства в Госдуме.
Депутат от «Единой России Ольга Окунева отметила, что в 2017 году правительство работало над сохранением позитивных тенденций по улучшению демографической ситуации. Но вот уже 20 лет при нахождении в отпуске с детьми от 1,5 до 3 лет мамы получают пособие 50 рублей ежемесячно.
«Планирует ли Правительство произвести пересмотр суммы этого пособия?» — спросила Ольга Окунева.
«Пособие было установлено в 1994 году, и его нужно пересмотреть», — ответил Дмитрий Медведев.
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