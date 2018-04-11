Мать оставила грудного ребенка ради порции спиртного в Мурманской области

Жительница Мурманской области оставила одного пятимесячного сына и ушла в гости, где употребляла алкоголь. Осужденную приговорили к условному сроку, сообщило ИА FlashNord

Женщина, которая в ноябре 2017 оставила ребенка дома, трижды лишали родительских прав.

Гражданка оставила пятимесячного сына одного без присмотра, пищи и воды, в антисанитарных условиях, лежащим на кровати без бортов, одетого в одну распашонку, в квартире ее сожителя

пресс-служба

прокуратуры Мурманской области.

Женщине назначили четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Годовалого ребенка госпитализировали после отравления оксибутиратом в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что его отец получил условный срок за покушение на сбыт наркотиков.