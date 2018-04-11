Мать оставила грудного ребенка ради порции спиртного в Мурманской области 

Жительница Мурманской области оставила одного пятимесячного сына и ушла в гости, где употребляла алкоголь. Осужденную приговорили к условному сроку, сообщило ИА FlashNord.
Женщина, которая в ноябре 2017 оставила ребенка дома, трижды лишали родительских прав.
Гражданка оставила пятимесячного сына одного без присмотра, пищи и воды, в антисанитарных условиях, лежащим на кровати без бортов, одетого в одну распашонку, в квартире ее сожителя
пресс-служба
прокуратуры Мурманской области.
Женщине назначили четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Годовалого ребенка госпитализировали после отравления оксибутиратом в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что его отец получил условный срок за покушение на сбыт наркотиков.