Правительство РФ пересмотрит размер пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет

Правительство пересмотрит размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Это пособие было установлено в 1994 году, и его нужно пересмотреть", — цитирует Медведева Агентство «Москва»

По словам премьер-министра, планируется реализовать и другие демографические инициативы, с которыми выступил Владимир Путин

"Это очень значительные, серьезные инициативы, которые позволят поддержать рождаемость в нашей стране в весьма сложный демографический период", — добавил Медведев.

Сейчас размер компенсаций для находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет составляет 50 рублей.

В конце 2017 года стало известно, что на материальную помощь от государства семьи смогут рассчитывать после рождения первого ребенка. Ежемесячное пособие составит один прожиточный минимум, который будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. На выплату будут претендовать семьи с доходами не более 1,5 прожиточного минимума на человека.