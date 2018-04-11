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Беременная Ева Лонгория рискнула надеть слишком облегающее платье
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Беременная Ева Лонгория рискнула надеть слишком облегающее платье 

Журнал ОК! 36 минут назад
43-летняя Ева Лонгория, будучи на последних месяцах беременности, продолжает вести активную жизнь. Актриса занимается продюсированием проекта Grand Hotel, выходит в свет и принимает участие в съемках телевизионных шоу. Вчера она стала гостьей передачи Эллен ДеДженерс, где вместе с телеведущей Ева выбирала имя для своего будущего ребенка. Сегодня у актрисы запланированы съемки в студии Джимми Киммела. Папарацци подкараулили будущую маму, когда она направлялась на эфир.
Ева Лонгория
Ева Лонгория шла по улице в сопровождении телохранителей. На актрисе было облегающее серое платье в полоску, которое подчеркнуло ее округлившийся живот, и обыкновенные шлепанцы. Ева дружелюбно поприветствовала папарацци, помахав им рукой.
Ева Лонгория
Напомним, Ева Лонгория вышла замуж за Хосе Бастона в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. В этом году в супругов родится сын, который станет для актрисы первым ребенком. Хосе воспитывает еще троих детей от предыдущего брака.
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