Вещи с особым смыслом. Как воронежские вязальщицы помогают недоношенным детям

Волонтёры бесплатно обеспечивают крохотных младенцев одеждой, которую сложно купить. А вот кому тепло и забота нужны больше всего. Волонтеры из клуба «28 петель» вяжут одежду очень маленьких размеров. Крошечные носочки, шапочки и кофточки совершенно бесплатно отдают детям, которые родились недоношенными. Об этом в сюжете корреспондента «Вести-Воронеж». Для тех, кто ладит со спицами и пряжей, связать крохотный носок размером четыре сантиметра — не проблема. Понадобится лишь чуть больше терпения. Маленькие вещи очень нужны, но купить их невозможно.

Благотворительный клуб «28 петель» был основан в Казахстане в 2012 году. В России — с июля 2017. Воронеж стал третьим городом нашей страны, после Москвы и Саратова, где появились такие активисты. Участницы вяжут вещи для недоношенных детей с низкой и критически низкой массой тела. Сейчас в движении — волонтеры из 70 российских городов, а созданные ими вещи — нарасхват. — Не каждая мамочка может, находясь в больнице, связать своему малышу что-то. Не позволяют условия, ещё и стресс накладывается. Замечательно, если бы все так получали помощь по необходимости, а не когда просят, — рассказала в беседе с «Вести-Воронеж» участница клуба «28 петель» Татьяна Бутурлакина. Координатор клуба Наталья Вокунова бывает в перинатальном центре по нескольку раз в месяц. Передаёт врачам и молодым мамам готовые вещи.

— Все трое деток у меня лежат в шапочках, в носочках — греются, всё хорошо. Я бы не связала, у меня просто-напросто нет на это времени, — делится мама тройняшек Наталья Стороженко. Ребёнок с весом 500 граммов даже не может дышать, за него дышит аппарат искусственного дыхания. Для того, чтобы он вырос здоровым, требуется целый комплекс мер, с помощью которых врачи выхаживают таких детей. А одежда — важный элемент этого ухода. Она покалывает, малыш это чувствует, шевелится и начинает дышать. — Одеваем на него носочки, определенным образом располагаем ножки, ручки, голову. И этому малышу просто уже клинически требуется меньше медикаментов для того, чтобы он не сопротивлялся аппарату. Опять таки, он быстрее выхаживается, — отмечает заведующий отделением реанимации Воронежского перинатального центра Владимир Початков.