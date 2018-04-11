Евгений Малкин вместе с супругой Анной Кастеровой впервые снялись для глянца 

Евгений Малкин впервые снялся для глянца вместе со своей женой Анной Кастеровой. Супруги стали героями нового выпуска журнала SNC, украсив обложку издания.
Хоккеист НХЛ и спортивная журналистка вместе около четырех лет. В 2015 году Евгений сделал своей избраннице предложение, а мае следующего года Анна подарила ему первого ребенка. Счастливые родители назвали малыша Никитой. Спустя некоторое время они поженились. Брак был зарегистрирован с Америке. С пышным торжеством молодожены решили повременить. В одном из интервью Анна говорила, что ради влюбленного ей пришлось оставить карьеру и полностью посвятить себя семье.
Евгений Малкин вместе с супругой Анной Кастеровой
В январе этого года супруги впервые показали своего сына, опубликовав фото мальчика в социальных сетях.
Сын Евгения Малкина и Анны Кастеровой