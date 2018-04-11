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Евгений Малкин вместе с супругой Анной Кастеровой впервые снялись для глянца
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Евгений Малкин вместе с супругой Анной Кастеровой впервые снялись для глянца 

Журнал ОК! 2 часа назад
Евгений Малкин впервые снялся для глянца вместе со своей женой Анной Кастеровой. Супруги стали героями нового выпуска журнала SNC, украсив обложку издания.
Хоккеист НХЛ и спортивная журналистка вместе около четырех лет. В 2015 году Евгений сделал своей избраннице предложение, а мае следующего года Анна подарила ему первого ребенка. Счастливые родители назвали малыша Никитой. Спустя некоторое время они поженились. Брак был зарегистрирован с Америке. С пышным торжеством молодожены решили повременить. В одном из интервью Анна говорила, что ради влюбленного ей пришлось оставить карьеру и полностью посвятить себя семье.
Евгений Малкин вместе с супругой Анной Кастеровой
В январе этого года супруги впервые показали своего сына, опубликовав фото мальчика в социальных сетях.
Сын Евгения Малкина и Анны Кастеровой
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