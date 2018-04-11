Надо ли отпускать мужчин в декрет

Елена Мадеева, адвокат и многодетная мама, Новосибирск:

— Я не вижу необходимости в правовой норме, дающей возможность мужчине уйти в двухнедельный отпуск после рождения ребенка. Конечно, я могу говорить только о ситуации в России: в нашей стране сейчас родители, как правило, не могут позволить себе вдвоем сидеть с ребенком, они и в настоящий декретный отпуск, бывает, ходят по очереди. Да и в целом сейчас трудно устроиться на работу с «белой» зарплатой, а уж о каких-то дополнительных отпусках и речи не идет. Что касается такого «воспитательного» характера этой нормы — мол, пусть отец поймет, что такое младенец, — то это просто глупо. Если отцу ребенок не нужен, то никакой отпуск тут не поможет.

Дмитрий, журналист, Самара:

— Я в России такой возможностью уже пользуюсь. Когда жена еще ходила беременная, мы решили, что в отпуск по уходу за малышом пойду именно я. Бабушек у нас поблизости нет, так что рассчитывали только на свои силы. Жена на тот момент писала диссертацию и должна была защищаться, выпасть на полтора года из процесса, даже по такому приятному случаю, как рождение ребенка, значит, много потерять. Поэтому она просидела в отпуске только первые полгода, а потом я ее сменил.

Юрий Плюснин, слесарь, Пермь:

— Идею можно только приветствовать. У нас в семье две дочери. И когда они родились, жена не успевала с домашними хлопотами. Я, конечно, старался приходить с работы пораньше, но не всегда получалось. А если бы у меня была возможность взять отпуск хотя бы на неделю, то стало бы проще справляться и с домашней работой, и с дочкой. Ведь особенно тяжелы именно первые дни после рождения ребенка.

Владимир Николаевич, «кормящий дед», Самара:

— Хорошо, если этот белорусский закон, как и у нас, будет распространяться не только на пап, но и на старшее поколение. Я сам из «декрета» вышел только полгода назад, внуку уже два года, и мы с ним не разлей вода. А предыстория такова: я работал на печи обжига одного из тольяттинских заводов, по факту с 55 лет был пенсионером по вредным условиям труда, но продолжал трудиться. Но пошло веяние — сокращать пенсионеров, и, взвесив все «за» и «против», решился. Зарплата у меня на тот момент была приличная и отпускные соответственно. Дочка моя бизнесмен и работает на свободном графике, вот я ее и стал подменять в нужные моменты.