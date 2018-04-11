Егор Кончаловский отмечает первый юбилей сына

Режиссер Егор Кончаловский , как известно, человек занятой и серьезный. Однако встреча с любимым сынишкой заставляет его каждый раз таять. Поэтому не отметить такое событие, как первый юбилей мальчика, он, конечно же, не мог. На днях в этой семье произошло важное событие: самому младшему ребенку исполнился годик. Однако вечеринку в честь дня рождения до сих пор не устраивали. Почему — Егор рассказал WomanHit.ru.

«2 апреля был первый юбилей у моего сына Тимура. Но праздновать мы будем 15 числа. Потому что, к сожалению, день рождения попал на понедельник. А я хочу собрать всех друзей, чтобы тостов много прозвучало. Затем выходные — Пасха. И следующее воскресенье — как раз 15 апреля», — поведал Егор.

Впрочем, к будущей вечеринке режиссер готовится без чрезмерного фанатизма, сохраняя по этому поводу спокойствие. Хотя ожидается немало гостей, в числе которых, конечно же, крестные Артема. Крестный папа ребенка — друг семьи режиссера, предприниматель. А вот крестной мамой стала любимая дочь Маша, в которой, судя по постам в «Инстаграме», режиссер души не чает. Крестины мальчика проходили осенью прошлого года.

Также известно, что свой первый большой подарок малыш уже получил. Это новое автомобильное кресло, в котором именинник сможет с удовольствием путешествовать вместе с родителями.