Психологи выяснили, почему одни дети читают больше, чем другие

Ученые из Амстердамского свободного университета пришли к выводу: склонность к чтению и количество книг, которые ребенок читает добровольно, зависят от его читательских навыков (например, грамотности и словарного запаса), а не наоборот. В опросах участвовали родители более 11 тысяч семилетних близнецов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Психологи использовали информацию о 11 559 близнецах, родившихся в период с 1994 по 2004 год. Данные о склонности детей к чтению ученые получили из анкет, которые заполняли родители, когда детям было около семи с половиной лет. Они указывали, сколько книг в среднем каждый ребенок читает в неделю (в это число не входили комиксы) и сколько раз в неделю он добровольно проводит время за чтением. Эти данные сравнили с тем, сколько часов ребенок посвящает другим развлечениям — играм с друзьями или просмотру телевизора. Затем исследователи оценили читательские навыки детей. Для этого они суммировали пять параметров: текущую школьную оценку по родному (нидерландскому) языку, две характеристики от учителя (насколько хорошо ребенок читает и отстает ли от одноклассников) и результаты двух тестов по чтению.

Ученые заключили, что количество прочитанных книг и времени, проведенного за чтением, зависит от читательских навыков ребенка, при этом обратная зависимость не подтвердилась. По мнению психологов, время, посвященное внеклассному чтению, — скорее следствие этих навыков, чем их причина.

Ведущий автор исследования Элсье ван Берген (Elsje van Bergen) / © Vrije Universiteit Amsterdam

Психологи ссылаются на более ранние исследования: согласно им, высокий уровень навыков чтения в значительной степени наследуется, что подтверждают «близнецовые» исследования. Однако авторы новой работы считают, что на склонность к чтению может повлиять и среда, окружающая ребенка, — семья и школа. По мнению ученых, родителям и педагогам следует уделять внимание не только технике чтения детей, но и мотивации.

Ранее исследователи выяснили, как чтение вслух помогает запоминать информацию.