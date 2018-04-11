«Мама, я поехал сдаваться»: что рассказали в суде свидетели по делу об убийстве тюменки Ирады Москвиной

Во вторник, 10 апреля, в Ленинском районном суде состоялось первое слушание по делу об убийстве Ирады Москвиной. В зал правосудия пришли свидетели преступления, родственники подсудимого и погибшей тюменки.

О чём судье поведали работник полиции, который принимал явку о повинной от подсудимого, двоюродная сестра Ирады и мама подсудимого — в материале 72.ru.

Что рассказывает работник уголовного розыска

Первого свидетеля, которого выслушали в суде по этому делу, стал работник уголовного розыска. Он рассказал о том, что видел в тот день, когда в полицию передали информацию о нападении на Ираду, и о том, как он принимал явку с повинной от бывшего мужа погибшей тюменки.

— Из дежурной части нам сообщили, что совершено нападение на женщину в фойе парикмахерской школы на улице Станислава Карнацевича. Сказали, что бывший муж ударил ножом ее два раза в живот. Когда мы приехали на место, то не застали женщину и машину скорой помощи, которая ее отвезла в больницу. Коллеги рассказали, что бывший муж Ирады пришёл к ней на работу, она вышла в фойе для разговора. Через 1-2 минуты коллеги услышали крик, спустились, а Ирада держалась за живот, из которого капала кровь.

После этого, вспоминает полицейский, бывший муж Ирады сам пришёл в полицию, принес тот самый окровавленный нож и написал явку с повинной.

— Эту явку принимал я, он писал её собственноручно. Москвин рассказал, что пошел к жене выяснить отношения из-за ребёнка, но нанес ей телесные повреждения. Он говорил, что разозлился, потому что жена отправила к нему их совместного ребёнка вместе с сожителем. Когда он пришёл в полицию, то был спокоен и уравновешен. Я удивился его спокойствию, потому что тот совершил страшное преступление. Сказал ему, чтобы он надеялся на то, что она выкарабкается. Он ответил: «Как есть, так и есть». Зачем Москвин взял с собой нож на встречу с бывшей женой — он не смог пояснить.

Ирада жаловалась двоюродной сестре на мужа

После правоохранителя давала показания в суде двоюродная сестра Ирады. Она рассказала, что они с родственницей общались раза два-три в неделю в соцсетях. Вживую виделись крайне редко. В переписках многодетная мать рассказывала сестре, что муж её обижает, просит деньги и терроризирует.

— Она писала мне, что устала с ним жить. Он ее часто бил. Ирада даже обращалась в полицию, написала три заявления и ходила на экспертизу по побоям, но никакой управы не могла найти на него и получала отказ. Я ей предложила взять отказные листы и обратиться в прокуратуру . В августе 2017 года мы с ней переписывались. Она сказала, что уезжает в Крым с детьми. Я удивилась, ведь на носу был новый учебный год, но Ирада пояснила, что все решит со школой. В сентябре она была в Крыму с детьми и сожителем (отцом двоих старших детей), — сказала сестра Ирады.

Мама подсудимого: «Буду бороться за ребёнка и ждать сына из тюрьмы»

Третьего выслушать в зале суда вызвали маму подсудимого. Во время ее рассказа Андрей Москвин отвернулся и зашмыгал.

— Когда Андрей с Ирадой стали встречаться, у них все было хорошо. Мой сын очень любил её. Но потом у них появились бытовые проблемы в семейной жизни. Родился общий ребенок, они постоянно арендовали жильё, переезжая с места на место. Я часто оставалась сидеть с малышкой, пока они были на работе. В общей сложности они прожили 2,5 года. Ирада не жаловалась мне, что её обижает муж. Побоев на ней я тоже не видела. Когда они развелись, младшая дочка жила с моим сыном, то есть своим отцом. После этого Ирада забрала ее и уехала с ней и другими детьми в Крым. Но её родная сестра сказала, чтобы мы забыли про ребенка, потому что Ирада уехала на север. Мы стали искать нашу внучку в Тюмени и расклеивали объявления по всему городу. Потом Ирада вышла в интернет, видимо, ей донесли информацию о розыске ребенка. Она стала выкладывать в интернет фото, где она, дети и её сожитель. Позже мы узнали, что Ирада вернулась с детьми в Тюмень. Андрей с ней нашли общий язык, у них все наладилось, стали давать нам видеться и сидеть с внучкой.

Она рассказала о 24 декабря, когда Андрей Москвин ранил свою бывшую жену на работе.

— В тот день мою внучку Ирада должна была отдать папе. Но утром мне пришла эсэмэска от Ирады, что Андрей не вышел на встречу к ребенку, которого ему привезли бабушка и её сожитель. Они привезли ребенка после этого мне. Через какое-то время, это было до 11-12 часов дня, мне позвонил Андрей и сказал: «Мама, я еду сдаваться. Я Ире нанес два ножевых ранения». И бросил трубку. Я стала сразу звонить маме Ирады, чтобы узнать, что случилось. Она сказала, что приедет ко мне за малышкой. Когда она приехала за внучкой, то сказала, что раны у Иры неглубокие…

Ира не заслуживала смерти, я не хочу оправдывать своего сына. Когда я услышала от него те слова, то подумала, что это какой-то злой розыгрыш. Но оказалось, что это правда. Сейчас внучка находится в семье своей матери. Но я считаю, что тоже имею право на общение с ребенком, буду бороться за ребёнка и ждать сына из тюрьмы, — сказала женщина.

Судебное заседание продолжается, остальных свидетелей обещают выслушать во время второго слушания.

Ранее редакция 72.ru писала, что у женщины остались трое детей. Полицейские сообщили, что супруги развелись за полгода до трагедии, у них был совместный ребенок. Мужчина конфликтовал с бывшей супругой из-за редких встреч с малышкой. Ход расследования этого громкого уголовного дела Владимир Якушев обсуждал с руководителем регионального управления СКР и начальником областного управления МВД , взяв дело под личный контроль.

Согласно статье, которую вменяют тюменцу, он может отправиться за решетку на 15 лет.