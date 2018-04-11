Мама из Чечни в Страсбурге отстояла право жить с ребёнком после развода

Уроженка Чечни Элита Магомадова по решению Европейского суда по правам человека получит 15 тысяч евро в качестве компенсации за разлуку с ребёнком, сообщили STAV.AIF.RU в организации «Правовая инициатива».

Трёхлетний сын после развода родителей проживал с матерью Элитой Магомедовой в Москве, но осенью 2013 года отец увёз его в Грозный. 17 апреля 2014 года Ленинский районный суд Грозного решил оставить мальчика в семье отца.

Магомедова подала жалобу в ЕСПЧ в ноябре 2014 г. В декабре этого же года её бывший муж погиб в автокатастрофе. Ребёнка передали его родственникам, а не матери.

Женщина снова подала в местный суд и выиграла. Однако сына ей вернули только в апреле 2016 года, так как приставы не могли найти его.

Теперь чеченская мама получит компенсацию за нарушенное судом Грозного право на семейную жизнь.

По данным «Правовой инициативы, это первая жительница Чечни, защитившая свои родительские права и права ребёнка в Страсбурге.