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Дети российских знаменитостей становятся героями светской хроники
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Дети российских знаменитостей становятся героями светской хроники 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сын певца Дениса Клявера, 16-летний Тимофей, стал чемпионом России по таеквондо. Чем занимаются другие звездные дети, выяснила «Вечерка». Знаменитости, как и все родители, любят похвалиться достижениями своих отпрысков. Одни отдают свое чадо в модельный бизнес, другие — в спорт, третьи ведут сына или дочь по своим стопам.
Николай Батурин
Сын продюсера Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина Николай вполне ожидаемо запел. Свой дебютный трек «Хватит духу» 15-летний парень выпустил под псевдонимом Kolyas. А вот пятилетний сын Рудковской от Евгения Плющенко, кажется, пойдет по стопам отца — в прошлом году пятилетний Саша принял участие в ледовом шоу.
Лиза Галкина
Анна активно строит карьеру. 24-летняя девушка уже успела сняться в кино, выпустить музыкальный альбом и попробовать себя в роли телеведущей. В марте 2017 года презентовала сингл «Мама». Сейчас тоже занимается творчеством: записывает новые клипы и пишет книгу.
СПРАВКА
Самым загадочным звездным ребенком является сын Сергея Лазарева Никита. Певец больше двух лет скрывал от общественности, что стал отцом, и долгое время не показывал его. Кроме того, имя мамы мальчика до сих пор неизвестно. В этом году Никита снялся в клипе на песню своего папы «Так красиво».
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