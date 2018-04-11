Дети российских знаменитостей становятся героями светской хроники

Сын певца Дениса Клявера , 16-летний Тимофей, стал чемпионом России по таеквондо. Чем занимаются другие звездные дети, выяснила «Вечерка». Знаменитости, как и все родители, любят похвалиться достижениями своих отпрысков. Одни отдают свое чадо в модельный бизнес, другие — в спорт, третьи ведут сына или дочь по своим стопам.

Сын продюсера Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина Николай вполне ожидаемо запел. Свой дебютный трек «Хватит духу» 15-летний парень выпустил под псевдонимом Kolyas. А вот пятилетний сын Рудковской от Евгения Плющенко , кажется, пойдет по стопам отца — в прошлом году пятилетний Саша принял участие в ледовом шоу.

Анна активно строит карьеру. 24-летняя девушка уже успела сняться в кино, выпустить музыкальный альбом и попробовать себя в роли телеведущей. В марте 2017 года презентовала сингл «Мама». Сейчас тоже занимается творчеством: записывает новые клипы и пишет книгу.

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