Шоу-бизнес снижает самооценку

Дети во взрослых шоу — это умилительно. Такие передачи обычно набирают высокие рейтинги. Но как сказывается участие в них на самих детях, рассказывает детский и семейный психолог Татьяна Полякова

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным, чтобы понимал, что его принимают таким, какой он есть. А попадая в «мир взрослых», очевидно, что он оказывается не в своей среде, особенно если это мир шоу-бизнеса. Чем этот мир может быть полезен для маленького ребенка? Ведь он почти сразу попадает в мир конкуренции, сталкивается с ситуацией сравнения, оценивания. У него появляется неуверенность, замкнутость, снижается самооценка, а детская непосредственность, которая умиляет всех взрослых, исчезает на глазах.

Ребенок становится заложником ценностей и взглядов взрослых, которые навязывает социум и современная мода, «перескакивая» через собственное исследование этого мира, через свой опыт познания, что такое хорошо и что такое плохо. Одно дело, если это единичный случай, одна-две фотосессии для журнала, например.

Но если это уже «работа», то развитие ребенка искажается. Попадая во взрослый мир, маленький человечек пропускает очень важный и, самое страшное, невозвратный период раннего детства. Поэтому хочется обратиться к родителям: не лишайте своих детей счастливого детства, когда они должны играть в игрушки, бегать по лужам, лепить куличи и строить снежные крепости.