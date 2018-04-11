Екатерина Климова: «С каждым ребенком мой декретный отпуск становится все короче»

Екатерина Климова — не только прекрасная актриса, но и многодетная мать. В 2015 году она родила четвертого ребенка — дочь Беллу, однако уже через несколько месяцев вернулась к работе. В недавнем интервью Климова рассказала, почему ее декретный отпуск так быстро закончился.

«Скажу по секрету, сейчас практически даже не существует такого понятия. Очень немногие женщины позволяют себе находиться в отпуске по уходу за ребенком полтора-два года. Мы стали сильными, инициативными и не хотим терять завоеванные позиции в карьере. Я, наверное, самый яркий представитель женщин, которые пытаются совместить и семью, и работу, но не всегда это удается. С каждым ребенком мой, как вы сказали, декретный отпуск становится все короче», — призналась актриса.

«Я закончила съемки в середине августа, а моя младшая дочь Бэлла родилась 30 сентября. И уже в декабре я снова снималась в картине «Я люблю своего мужа». Это было тяжело — уходить от крохотной дочки, но, как назло, попался интересный сценарий», — объяснила Екатерина Климова.

Версию интервью читайте в апрельском номере журнала «Атмосфера».