Ещё
Екатерина Климова: «С каждым ребенком мой декретный отпуск становится все короче»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Климова: «С каждым ребенком мой декретный отпуск становится все короче» 

WomanHit.ru 55 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Екатерина Климова — не только прекрасная актриса, но и многодетная мать. В 2015 году она родила четвертого ребенка — дочь Беллу, однако уже через несколько месяцев вернулась к работе. В недавнем интервью Климова рассказала, почему ее декретный отпуск так быстро закончился.
«Скажу по секрету, сейчас практически даже не существует такого понятия. Очень немногие женщины позволяют себе находиться в отпуске по уходу за ребенком полтора-два года. Мы стали сильными, инициативными и не хотим терять завоеванные позиции в карьере. Я, наверное, самый яркий представитель женщин, которые пытаются совместить и семью, и работу, но не всегда это удается. С каждым ребенком мой, как вы сказали, декретный отпуск становится все короче», — призналась актриса.
«Я закончила съемки в середине августа, а моя младшая дочь Бэлла родилась 30 сентября. И уже в декабре я снова снималась в картине «Я люблю своего мужа». Это было тяжело — уходить от крохотной дочки, но, как назло, попался интересный сценарий», — объяснила Екатерина Климова.
Версию интервью читайте в апрельском номере журнала «Атмосфера».
WomanHit.ru: последние новости
Егор Кончаловский отмечает первый юбилей сына «Лицо ползет»: Божена Рынска борется с признаками старения Что случилось с весом Елены Степаненко
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер12
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе65
Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин15
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?2
Как понять, что он знает о сексе только из порно
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение