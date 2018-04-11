42-летняя дагестанка родила десятого ребенка

42-летняя жительница села Герга Каякентского района Фатмаханум Кадиева родила десятого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского перинатального центра «Мама Патимат».

«Вес малыша составляет 3 кг 600 граммов, он себя чувствует хорошо. Проблем со здоровьем нет ни у ребенка, ни у матери», — сообщает руководитель медучреждения Низам Османов.

Как отметила сама роженица, сегодняшний малыш у нее 8-й мальчик: «У меня 8 ребят и две девочки. Самой старшей 17 лет», рассказала сама Фатмаханум Кадиева. Говоря о дальнейших планах, она отметила, что «на все воля Всевышнего».