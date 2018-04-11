Ещё
42-летняя дагестанка родила десятого ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

42-летняя дагестанка родила десятого ребенка 

Mirmol.ru 3 часа назад
42-летняя жительница села Герга Каякентского района Фатмаханум Кадиева родила десятого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского перинатального центра «Мама Патимат».
«Вес малыша составляет 3 кг 600 граммов, он себя чувствует хорошо. Проблем со здоровьем нет ни у ребенка, ни у матери», — сообщает руководитель медучреждения Низам Османов.
Как отметила сама роженица, сегодняшний малыш у нее 8-й мальчик: «У меня 8 ребят и две девочки. Самой старшей 17 лет», рассказала сама Фатмаханум Кадиева. Говоря о дальнейших планах, она отметила, что «на все воля Всевышнего».
Mirmol.ru: последние новости
Власть и коррупция: Сергей Перцев вновь возглавил Минводы Власть и коррупция: Сергей Перцев вновь возглавил Минводы Оцифровку Пасхальной агады «Пери» передал в библиотеку Израиля в честь праздника Песах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер16
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной16
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе67
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом6
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение