Мечты сбываются: Додон подарил многодетной семье дом

Многодетной семье в Молдове подарили дом. Теперь родителям и 15 детям не придется ютиться в двух комнатах и спать на полу. От кого такой щедрый подарок, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку. Отец большого семейства Вячеслав Урсу пригласил в дом своей мечты. Два этажа, шесть комнат. Места в нем хватает всем его 15 детям. На первом этаже — спальня родителей, столовая и кухня. А ведь еще совсем недавно семья жила в полной нищете. Но жаловаться на жизнь они не привыкли.

«Помню, как три дня вы нас уговаривали, чтобы мы согласились на съемку и рассказали о наших житейских трудностях. Мы не очень хотели, чтобы люди на селе нас обсуждали и осуждали, но все же подумали и решили согласиться. И теперь ни капли об этом не жалеем», — рассказала многодетная мать Лидия Урсу.

В старом доме семьи Урсу на 15 детей было всего две комнаты. Старшие спали на матрасе, на полу. Полное отчаяние наступило, когда непогода разрушила их теплицы — они кормили всю большую семью. Урсу были на грани нищеты. Однако после репортажа телеканала семье стали помогать совершенно не знакомые люди — продуктами, одеждой, деньгами. Самым щедрым оказался подарок от президента. Ключи от нового дома Игорь Додон вручил лично.

«На этой неделе мы подарили еще один дом, тоже большой семье, там 9 детей. А вас больше — 15. Вы когда садитесь за стол, в каких объемах готовите еду? Как для футбольной команды, наверно», — сказал Додон.

Дом быстро обжили. С лестницей на второй этаж ловко справляются даже самые маленькие. Девочки с мальчиками спорили, кто в какую комнату заселится. Победило большинство. Мальчиков — 11, поэтому просторную комнату пришлось уступить.

«Мы когда жили в старом доме, каждый день проходили мимо этого дома и мечтали. Вот если бы мы в нем жили, то обязательно в комнате с выходом на балкон. Тогда мы и представить не могли, что когда-нибудь этот дом будет нашим», — поделилась дочь Вячеслава и Лидии Урсу, Анастасия Урсу.

Тепличный бизнес вместе с детьми отец начинает заново. Банк отложил выплаты по кредиту. Времени хватит на то, чтобы вырастить урожай на продажу.

«Я одолжил денег и опять купил пленку. Одну теплицу уже накрыл, осталось еще три. Купил семена, хотим посадить огурцы, а после огурцов — осенние помидоры», — рассказал многодетный отец Вячеслав Урсу.

Детей в этой семье не планируют. Сколько суждено, столько и родится. В трудностях надеются на помощь свыше.

Большой дом, огород, колодец с питьевой водой теперь в семье Урсу есть всё для счастливой и достойной жизни. К тому же в конце месяца их ждет пополнение. Родится 16-й ребенок. И кто знает, возможно, не последний. Подарок президента стоил 20 тысяч евро. Деньги выделили из благотворительного фонда первой леди Молдовы Галины Додон.

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