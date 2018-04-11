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Следователи передали отцу ребенка, которого мать пыталась продать за $20 тыс. в Москве
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Следователи передали отцу ребенка, которого мать пыталась продать за $20 тыс. в Москве 

ТАСС 50 минут назад
Фото: letnews.ru
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Следователи установили отца годовалого ребенка, которого 33-летняя мать пыталась продать за $20 тыс. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчина допрошен и признан потерпевшим по уголовному делу.
"В ходе допроса он пояснил, что они с супругой длительное время не проживают совместно, между ними имеется спор по порядку общения с ребенком. Мать ребенка постоянно ограничивала его общение с сыном и препятствовала их встречам", — сообщила Иванова.
Следствие не нашло препятствий для вывоза ребенка в Казахстан на постоянное место жительства и в среду следователь передал сына отцу.
По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь в Алма-Ате, разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. Сына она оценила в $20 тыс. 5 апреля женщина с сыном прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи, где и была задержана.
Женщина арестована, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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