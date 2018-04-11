Следователи передали отцу ребенка, которого мать пыталась продать за $20 тыс. в Москве

"В ходе допроса он пояснил, что они с супругой длительное время не проживают совместно, между ними имеется спор по порядку общения с ребенком. Мать ребенка постоянно ограничивала его общение с сыном и препятствовала их встречам", — сообщила Иванова.

Следствие не нашло препятствий для вывоза ребенка в Казахстан на постоянное место жительства и в среду следователь передал сына отцу.

По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь в Алма-Ате, разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. Сына она оценила в $20 тыс. 5 апреля женщина с сыном прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи, где и была задержана.

Женщина арестована, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").