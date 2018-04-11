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В СК рассказали о судьбе ребенка, которого мать хотела продать за $20 тысяч
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В СК рассказали о судьбе ребенка, которого мать хотела продать за $20 тысяч 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Младенца, которого мать пыталась продать за 20 тысяч долларов в Москве, передали отцу, сообщает Следственный комитет России.
Ранее ведомство сообщало, что в 2017 году 33-летняя гражданка Казахстана, находясь в Алма-Ате, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения за 20 тысяч долларов.
В апреле 2018 года, как указывает следствие, женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям, при этом в их роли выступили полицейские. При них женщина написала отказ от ребенка и отдала его, но была задержана при передаче ей денег. Мальчик был помещен в дом ребенка, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
"В рамках уголовного дела о продаже 33-летней женщиной своего ребенка установлен отец мальчика, который признан потерпевшим по делу. Сегодня следователи передали ребенка законному представителю", — говорится в сообщении.
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