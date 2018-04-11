«Умывать надо»: дочь Тани Терешиной измазала лицо косметикой

Таня Терешина решила развеселить подписчиков, поделившись фотоснимками своей дочери с перемазанным лицом. Забавные, по мнению певицы, фото не показались таковыми её подписчикам. Они увидели в руках ребенка палетку маминых теней и принялись ругать артистку за то, что та оставила косметику без присмотра.

Певица Татьяна Терешина продемонстрировала подписчикам своего Инстаграма дочь, которая измазала все лицо серыми тенями. Женщину позабавил «макияж» дочери, и она опубликовала фото в сети, не догадываясь, что ей предстоит выслушать в свой адрес много критики. Пользователи рунета признались, что не понимают матерей, которые позволяют своим детям красить нежное лицо. Декоративная косметика, по их словам, может нанести вред чувствительной коже ребенка и спровоцировать аллергическую реакцию.

Поклонникам не понравилось, что даже губы малышки были измазаны тенями, которые наверняка могли попасть и в рот. Они сочли это упущением со стороны матери и попросили её следить за девочкой и прятать косметику так же, как и лекарства. Безусловно, нашлись и те, кто нашел в этом только позитивные стороны. Фанаты поспешили успокоить взволнованных комментаторов, заверив, что Татьяна смыла краску с лица ребенка сразу после того, как сделала фото. «Умывать надо, а не фотографировать!» «Мда, и в рот засунула. Да здравствует отравление и аллергия!» «Тань, таким не хвастаются!» «Ужасная невоспитанность!» «Как Маугли» «Успокойтесь, ну измазался ребенок маминой косметикой, что теперь жизнь закончена что ли?»

Когда дело доходит до детского здоровья, интернет-пользователи с особенным недовольством высказываются в сторону родителей. К примеру, подобная ситуация произошла и с мамой модели Насти Князевой. Фолловеры заподозрили женщину в том, что она красит ребенка ради привлечения внимания, и сочли это недопустимым.