Ещё
4 совета, как выбрать пустышку и правильно ее использовать
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 совета, как выбрать пустышку и правильно ее использовать 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Не для кого не секрет, что здоровье человека закладывается в раннем возрасте. Поэтому так важно делать малышу массаж, специальную гимнастику, следить за его рационом. Сегодня мы поговорим о не менее важной теме, которая оказывает большое влияние на развитие малыша, а именно о правильном формировании челюстно-лицевого аппарата. Благодаря координированной работе мышц челюсти в будущем человек сможет пить, дышать и правильно говорить. Поэтому процесс сосания очень важен. Он стимулирует рост, развитие и выдвижение нижней челюсти вперед, что очень важно для малыша. Мамина грудь, это не только ценный запас молока для крохи, но и тренажер для мышц челюсти, а когда рядом мамы нет, для этого отлично подойдет пустышка. Но чтобы ваш ребенок развивался правильно, очень важно со всей ответственностью подойти к выбору пустышки. Все самые необходимые советы по выбору соски для малыша вы найдете в видеоролике. А кроме этого узнаете, как правильно ее эксплуатировать. Если вы мама грудничка и эта тема для вас актуальна, обязательно посмотрите ролик. Советы из видео сделают выбор пустышки простым и понятным.
Letidor.ru: последние новости
Все о сороковой неделе беременности Кейт Миддлтон впервые показала новорожденного принца Рита Дакота рассказала, как приучает шестимесячную дочь к раздельному сну
Женский форум  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка1
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой255
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали23
7 женских фантазий о сексе9
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение