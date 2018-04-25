4 совета, как выбрать пустышку и правильно ее использовать

Не для кого не секрет, что здоровье человека закладывается в раннем возрасте. Поэтому так важно делать малышу массаж, специальную гимнастику, следить за его рационом. Сегодня мы поговорим о не менее важной теме, которая оказывает большое влияние на развитие малыша, а именно о правильном формировании челюстно-лицевого аппарата. Благодаря координированной работе мышц челюсти в будущем человек сможет пить, дышать и правильно говорить. Поэтому процесс сосания очень важен. Он стимулирует рост, развитие и выдвижение нижней челюсти вперед, что очень важно для малыша. Мамина грудь, это не только ценный запас молока для крохи, но и тренажер для мышц челюсти, а когда рядом мамы нет, для этого отлично подойдет пустышка. Но чтобы ваш ребенок развивался правильно, очень важно со всей ответственностью подойти к выбору пустышки. Все самые необходимые советы по выбору соски для малыша вы найдете в видеоролике. А кроме этого узнаете, как правильно ее эксплуатировать. Если вы мама грудничка и эта тема для вас актуальна, обязательно посмотрите ролик. Советы из видео сделают выбор пустышки простым и понятным.