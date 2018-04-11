Дочь Волочковой во всём подражает матери

Яблоко от яблони не далеко падает, согласно народной мудрости и часто бывает так, что дети от знаменитых родителей идут по их стопам. Дочь Анастасии Волочковой старается во всём подражать знаменитой матери и это видно из многочисленных фотографий, которые моментально утекают в Сеть. Ариадна раньше не особо выделялась из толпы детей, но в последнее время её повадки, манеры и стиль одежды очень напоминает стиль знаменитой матери, что несколько озадачивает людей. Совместные фото Волочковой и Ариадны некоторые путают с фото двух подруг, нежели матери и дочери. Странные позы на фото, не остаются без внимания людей, но Волочкова отключает комментарии на подобных снимках, чтобы её дочь ненароком не задели. Хоть как-то спасает свою дочь от нападок, замечают некоторые. Однако, если девочка в 13 лет начала перенимать повадки Волочкой, некоторые опасаются, что же будет дальше. Хотя есть вероятность того, что это временное явление под действием подросткового периода и с годами подражание пройдёт или нет?!