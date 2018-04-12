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Главные мифы о ГВ во время беременности
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Главные мифы о ГВ во время беременности 

Детстрана.ру 22 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Миф 1. Матка будет сокращаться
Исследования показывают, что стимуляция сосков молокоотсосом в конце беременности вызывает схватки. Однако матка в начале беременности устроена по-другому: в 1 и 2 триместре в ней гораздо меньше рецепторов, которые поглощают окситоцин (в 12 раз меньше, чем в третьем), а вырабатывающийся при беременности прогестерон отлично расслабляет мускулатуру и сохраняет матку в покое.
Миф 2. Грудь будет болеть
Действительно, во время беременности соски становятся чувствительными — примерно так же, как во время менструации. Но для большинства мам это не повод прекратить кормление: главное следить за прикладыванием и правильным захватом малыша.
Миф 3. Молоко пропадет
Ко второму триместру беременности молока действительно становится меньше. Но это ненадолго, примерно к третьему триместру все возвращается на круги своя. Если старшему ребенку больше полугода и он ест прикорм, его временная «пропажа» не смутит.
Миф 4. Будущему ребёнку не хватит питательных веществ
Истощённый грудным вскармливанием организм мало что может дать будущему ребёнку — именно такой аргумент приводит старшее поколение. Действительно, при кормлении во время беременности нагрузка на женщину усиленная, но до истощения далеко. А уж то, что нужно плоду, достанется ему точно, ведь питательные вещества распределяются так: сначала будущему малышу, потом в молоко, остатки — матери. Эксперты советуют маме относиться к этому как к беременности двойней и качественнее питаться.
Миф 5. Малыш и сам бросит грудь
Такое и правда бывает, потому что молоко во время беременности меняет не только своё количество, но и состав и вкус, и не каждому крохе это по душе. Но не секрет, что грудное вскармливание — это намного больше, чем молоко. Дети редко отказываются от тепла, комфорта и близкого контакта с мамой.
Миф 6. Кормление грудью строго противопоказано
Это верно только для некоторых случаев:
— маточные боли и кровянистые выделения;
— критичный недобор веса у беременной;
— выкидыши и преждевременные роды в анамнезе.
Миф 7. Младший ребенок родится слабым и глупым
Этот миф уходит корнями в глубокое прошлое, когда всех рыжих считали ведьмами и сжигали на костре. Кстати, эти предрассудки не мешали нашим прапрабабушкам успешно кормить грудью во время беременности даже не одного, а нескольких малышей, да и после рождения продолжать тандемное вскармливание.
Успешно кормить ребёнка и одновременно выносить другого реально. Прислушивайтесь к себе и малышу — это поможет принять правильное решение!
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