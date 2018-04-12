Главные мифы о ГВ во время беременности

Миф 1. Матка будет сокращаться

Исследования показывают, что стимуляция сосков молокоотсосом в конце беременности вызывает схватки. Однако матка в начале беременности устроена по-другому: в 1 и 2 триместре в ней гораздо меньше рецепторов, которые поглощают окситоцин (в 12 раз меньше, чем в третьем), а вырабатывающийся при беременности прогестерон отлично расслабляет мускулатуру и сохраняет матку в покое.

Миф 2. Грудь будет болеть

Действительно, во время беременности соски становятся чувствительными — примерно так же, как во время менструации. Но для большинства мам это не повод прекратить кормление: главное следить за прикладыванием и правильным захватом малыша.

Миф 3. Молоко пропадет

Ко второму триместру беременности молока действительно становится меньше. Но это ненадолго, примерно к третьему триместру все возвращается на круги своя. Если старшему ребенку больше полугода и он ест прикорм, его временная «пропажа» не смутит.

Миф 4. Будущему ребёнку не хватит питательных веществ

Истощённый грудным вскармливанием организм мало что может дать будущему ребёнку — именно такой аргумент приводит старшее поколение. Действительно, при кормлении во время беременности нагрузка на женщину усиленная, но до истощения далеко. А уж то, что нужно плоду, достанется ему точно, ведь питательные вещества распределяются так: сначала будущему малышу, потом в молоко, остатки — матери. Эксперты советуют маме относиться к этому как к беременности двойней и качественнее питаться.

Миф 5. Малыш и сам бросит грудь

Такое и правда бывает, потому что молоко во время беременности меняет не только своё количество, но и состав и вкус, и не каждому крохе это по душе. Но не секрет, что грудное вскармливание — это намного больше, чем молоко. Дети редко отказываются от тепла, комфорта и близкого контакта с мамой.

Миф 6. Кормление грудью строго противопоказано

Это верно только для некоторых случаев:

— маточные боли и кровянистые выделения;

— критичный недобор веса у беременной;

— выкидыши и преждевременные роды в анамнезе.

Миф 7. Младший ребенок родится слабым и глупым

Этот миф уходит корнями в глубокое прошлое, когда всех рыжих считали ведьмами и сжигали на костре. Кстати, эти предрассудки не мешали нашим прапрабабушкам успешно кормить грудью во время беременности даже не одного, а нескольких малышей, да и после рождения продолжать тандемное вскармливание.

Успешно кормить ребёнка и одновременно выносить другого реально. Прислушивайтесь к себе и малышу — это поможет принять правильное решение!