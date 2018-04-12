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Младенца, которого мать пыталась продать в Москве, вернули отцу
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Младенца, которого мать пыталась продать в Москве, вернули отцу 

Свободная пресса 16 минут назад
Ребенок, которого пытались продать за 20 тысяч долларов, вернулся в семью. Следственный комитет России озвучил подробности громкого дела по продаже ребенка. Двадцать тысяч долларов за годовалого малыша хотела получить приезжая из Казахстана. Мальчик был изъят в Москве сотрудниками правоохранительных органов и направлен в дом ребенка.
"В ходе расследования дела установлен отец ребенка, который прибыл в следственное управление по ЮАО ГСУ СК России по городу Москве. Мужчина допрошен и признан потерпевшим по уголовному делу. В ходе допроса пояснил, что супруги длительное время не проживают совместно, между ними имеется спор по порядку общения с ребенком. Мать ребенка постоянно ограничивала его общение с сыном и препятствовала их встречам", — цитирует сообщение представителя пресс-службы ГСУ СКР по столице Юлии Ивановой Mosday.
Руководитель следственного управления по ЮАО ГСУ СК России по городу Москве Борис Лавренев совместно с сотрудниками больницы, расположенной по Шмитовскому проезду, передали малыша законному представителю. Мать ребенка обвиняется в торговле людьми и находится под стражей.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 33-летняя казашка из Алма-Аты пыталась сбыть годовалого мальчика по имени Илья-Люцифер она через социальные сети. Обвиняемая разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей. Одним из условий женщина указала выплату со стороны будущих родителей в размере 20 тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на публикацию быстрее, чем потенциальные покупатели.
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